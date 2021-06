Haagse Marktweg helemaal oranje: 'Er hangt 29 kilometer aan vlaggetjes'

Er hangen oranje fietsen in de boom en de ondergrondse containers zijn ook oranje. Iedereen in de straat heeft wat bijgedragen aan de kosten. De sfeer zit er -met nog een paar dagen te gaan voor de start van het EK- al goed in. Buurtbewoonster Miranda is niet te beroerd om haar favoriete EK-lied ten gehore te brengen. De buurman zingt keihard: 'Number one, number one, number one'. Ze zijn er van overtuigd: Nederland gaat winnen.

Kilometers zeil en vlaggetjes in de Marktweg

Er hangt hier 29 kilometer aan vlaggetjes, en een paarduizend vierkante meter bouwzeil - bewoner Marktstraat

Spits Jayme Ravensbergen van de ADO Vrouwen is toevallig voor een fotoshoot in de straat. Ze hoopt ook dat Oranje zondag wint van Oekraïne. 'Aan deze straat zal het in ieder geval niet liggen. Als ik kijk hoeveel moeite de mensen hier genomen hebben om er wat moois van te maken, ik vind het geweldig.' Of het echt goed komt met Nederland weet ze niet. 'Ik kijk vooral naar de vrouwen, maar ik hoop dat de mannen de eer ook hoog houden'.

Jayme Ravensbergen, voetbalster bij ADO Den Haag op bezoek op de Marktweg | Foto: Omroep West

Muren nog niet helemaal oranje

Het mooie weer werkt gelukkig mee. De tafel met oranje tafellaken staat buiten voor de koffie. De laatste hand wordt gelegd aan de huizen achter in de straat. 'Die muren zijn nog niet helemaal oranje, dus dat moet nog'. Het doet de straat goed dit feestje. 'Eindelijk eens wat anders dan corona, corona, corona.'

LEES OOK: Maak het EK nog mooier en speel mee met de Omroep West-pool