Auto van kersvers bruidspaar leeggeroofd tijdens huwelijksnacht: 'Dit is echt een naaistreek'

De dag begon vrijdag feestelijk voor de 29-jarige Esther uit Zwammerdam. Haar aanstaande Ewoud kwam haar met hun eigen oldtimer ophalen bij haar ouderlijk huis. 'Dat was superleuk. De hele wijk stond buiten en mensen hadden de vlag opgehangen.' Daarna volgde een fotoshoot in Reeuwijk, werd het jawoord gegeven op het oude raadhuis in Alphen aan den Rijn en was er een kerkdienst. 'Het was supertof. Ik heb er echt van genoten.'

In restaurant Alfreds in Alphen was het vervolgens tijd voor feest met alle gasten. Met een bbq, speeches, een toost en natuurlijk cadeaus. Voor de huwelijksnacht hadden Esther en Ewoud een kamer in een hotel, 500 meter verderop. 'We besloten onze oldtimer mee te nemen', vertelt Esther. 'Mijn eigen auto, waar een van de ceremoniemeesters mee reed, lieten we bij het restaurant staan.' Het bleek onbewust een beslissing die ze niet hadden moeten nemen.

'Echt een nachtmerrie'

The day after werd er één met een flinke kater voor het kersverse bruidspaar. En die kater had niets met alcohol te maken. 'Ik werd gebeld dat het raam van mijn auto was ingeslagen. Echt een nachtmerrie op zo’n moment.' Er was nogal wat meegenomen, beschrijft Esther. 'Zoals cadeaus, de hoes van mijn trouwjurk, speelgoed, champagneglazen met daarop onze namen en onze trouwdatum, een usb-stick met de kerkdienst erop. En heel waardevol: het gastenboek.'

Het raam aan de bijrijderskant werd ingeslagen:

Zó troffen Esther en Ewoud de auto aan | Privéfoto

En omdat Esther voor de liefde naar Zeeland verhuist, stond er ook al een tas achterin met onder meer haar laptop. 'Ja ik weet het, dat had ik niet moeten doen. Ik had er natuurlijk niets in moeten laten liggen. Maar je probeert toch altijd wel uit te gaan van de goedheid van de mens.' Helaas bleek dat een wassen neus.

Sommige spullen in de bosjes

Een deel van de buit is inmiddels teruggevonden. 'We zijn afgelopen weekend gaan rondzoeken in de omgeving. Het gastenboek lag ergens in de struiken. Gelukkig. Want als je iets wil houden na je bruiloft, is dat het wel. Ook de champagneglazen, cadeaubonnen en zelfs enveloppen met geld lagen in de bosjes.'

Op haar trouwdag kreeg de geboren en getogen Damse ook al haar fotoboeken uit haar jeugd van haar moeder. En ook die stonden tijdens de kraak in haar auto. 'Gelukkig hebben ze die laten staan. Dat had ik echt niet meer terug kunnen krijgen.' Inmiddels heeft de kerk haar een nieuwe usb-stick gegeven, zodat ze de dienst toch nog heeft en terug kan kijken.

Als dit een week later was gebeurd, had je het niet gelinkt aan je bruiloft - Esther van Zetten

Ondanks de zwarte vlek op het huwelijksweekend, kijken Esther en haar man terug op een 'heel fijne bruiloft'. 'De dag was prachtig. Het was supermooi weer, iedereen was vrolijk.' Tóch zal de diefstal altijd aan haar trouwdag blijven kleven, denkt Esther. 'Als dit een week later was gebeurd, had je het niet gelinkt aan je bruiloft. Ik heb hier écht wel even slecht van geslapen.'

Esther en Ewoud hebben aangifte gedaan bij de politie. 'Maar dat was zinloos. We kregen een geautomatiseerd bericht dat ze er niets mee gaan doen.' De politie bevestigt dat er aangifte is gedaan via internet. 'Dan wordt door een medewerker van het betreffende team gekeken of er toch nog opsporingsindicatie in de zaak zit', laat een woordvoerster weten. 'Als dat niet het geval is, dan volgt er een geautomatiseerd bericht dat om die reden geen verder onderzoek zal worden gedaan.'

'Wil je het achterlaten?'

Het stel vestigt nu de hoop op een bedrijfje naast het restaurant in Alphen, waar de auto geparkeerd stond. 'Zij hebben een camera, dus misschien is er iets op te zien.'

Ze heeft nog wel een boodschap voor de dief, mocht hij of zij het toevallig lezen. 'Als er nog iets bij mijn spullen zit waar je niets mee gaat doen, wil je het dan achterlaten bij Alfreds? En wil je mijn laptop verkopen: prima, maar haal dan alsjeblieft mijn privéfoto’s er voor me af. Dat zijn herinneringen. Dingen die ik niet meer terug kan vinden.'