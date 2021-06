Feretti Cars in Hillegom beschoten: pand komende drie maanden dicht

De kogelgaten waar de politie en de gemeente het over hebben, zijn volgens de eigenaar van Feretti Cars scheuren in de ruit. 'Waarschijnlijk is er een auto tegenaan gereden', zegt hij. Toch zegt een gezin dat pal tegenover het bedrijf woont opnames te hebben, waarop te horen is dat er wordt geschoten.

In een officiele verklaring spreekt de gemeente van 'twee incidenten rondom het pand waardoor de openbare orde en veiligheid in het geding is.' Meer wil burgemeester Arie van Erk hier niet over kwijt, omdat het het onderzoek nog loopt.

Verordening van de gemeente Hillegom | Foto: Omroep West

Onenigheid over coronaregels

Volgens een woordvoerder van Feretti Cars heeft de sluiting niets met criminaliteit te maken. De coronamaatregelen zijn volgens hem de aanleiding. De afgelopen tijd had het bedrijf al verschillende waarschuwingen gehad, maar deze verordening zag niemand aankomen, laat de woordvoerder weten. 'Het was te druk en het parkeren veroorzaakte te veel overlast.'

LEES OOK: Charel krijgt kogel door ruit, maar voelt zich door huisbaas niet serieus genomen