Alleen een stempel in je vaccinatieboekje halen? 'Blijf thuis', zegt GGD Hollands Midden

GGD Hollands Midden roept iedereen op om niet naar een vaccinatielocatie te gaan voor een stempel in hun vaccinatieboekje. Dat meldt mediapartner Studio Alphen. 'Het is ongelofelijk druk op de vaccinatielocaties en mensen die voor een stempel komen, lopen in de weg en frustreren het vaccinatieproces.' Vanaf 14 juni komen er speciale stempeltenten.

Demissionair minister Hugo de Jonge meldde eerder dat mensen die gevaccineerd zijn, met terugwerkende kracht een stempel voor in het gele boekje kunnen halen bij de GGD. 'Op de zeven vaccinatielocaties in Hollands Midden leidt dit tot grote drukte, lange rijen en chaos op de locaties', meldt de GGD aan Studio Alphen. 'Ook het callcenter en de telefoonlijn voor reizigersvaccinatie worden heel veel gebeld over de stempels.'

Deze week worden meer dan 10.000 mensen per dag gevaccineerd op de verschillende locaties. 'Om die grote aantallen goed te kunnen bolwerken zijn er speciale looproutes en balies ingericht. De mensen die alleen voor een stempel komen, lopen in de weg', legt GGD Hollands Midden uit. De gezondheidsdienst zegt niets anders te kunnen dan deze mensen wegsturen om ervoor te zorgen dat het vaccineren door kan gaan.

Stempeltenten

Om mensen toch een stempel te kunnen geven in het gele boekje, worden er op dit moment speciale stempeltenten ingericht naast de verschillende vaccinatielocaties. GGD Hollands Midden roept iedereen op om tot die tijd te wachten en vooral niet eerder naar een vaccinatielocatie te komen voor een stempel.

Het gele boekje is overigens geen officieel vaccinatiebewijs. Daarmee is het ook geen geldig bewijs voor vliegmaatschappijen of andere landen. 'Een stempel in het gele boekje is alleen voor uw eigen administratie', meldt de GGD. 'Het vaccinatiebewijs, dat iedere gevaccineerde ontvangt, is het officiële bewijs. Op dat bewijs staat met welk vaccin u gevaccineerd bent en vindt u het batchnummer van uw vaccin.'