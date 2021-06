Slimme stoplichten in Wassenaar zorgen voor sneller groen voor fietsers

Waar wordt deze proef gedaan?

Het kruispunt van de N14 en N44 in Wassenaar is het eerste kruispunt in het land waar fietsers via een app met een fietsstoplicht kunnen communiceren. Het is een berucht verkeersknooppunt in de regio vanwege de vele files.

Hoe gaat het in zijn werk?

Fietsers die geregeld gebruik maken van deze kruising, wordt gevraagd om een van drie apps voor fietsers te downloaden. Deze apps zijn: RingRing, Schwung en Cross Cycle. Door een van de apps op de smartphone aan te hebben staan, communiceert de app met het verkeerslicht en krijgen de fietsers sneller groen. Als je dichtbij het verkeerslicht bent, pakt deze het signaal van je telefoon op en dat zorgt voor sneller groen licht.

Wanneer is de proef een succes?

Half augustus wordt een vergelijking gemaakt tussen de fietsers die wel en de fietsers die geen app gebruikten bij deze kruising. Geanalyseerd wordt of degenen met een app het nu minder vervelend vinden om te wachten en of ze het idee hebben dat ze sneller door kunnen rijden. Ook wordt er gekeken of de verkeersdoorstroming beter is.



Waarom vindt deze proef nu plaats?

Rijkswaterstaat wil graag innoveren. De techniek maakt het nu mogelijk om slimme verkeerslichten in te zetten voor verschillende doelgroepen. Eerder werd dit al getest bij automobilisten, nu dus ook bij fietsers. Als meer mensen voor korte afstanden de fiets pakken, helpt dat bij de doorstroming op de weg. Ook de gemeente Wassenaar wil graag mensen stimuleren om de fiets te pakken door fietsen op deze snelfietsroute zo aantrekkelijk en veilig mogelijk maken. Vandaar de keuze voor deze plek.

In hoeverre bevordert dit de verkeersveiligheid? Je wordt er wel toe aangezet om je telefoon te gebruiken.

Je moet de app of altijd aan laten staan of eenmaal aanklikken voor je start met je fietstocht. Het is niet de bedoeling en ook niet nodig dat je tijdens het fietsen ermee bezig bent. De informatie wordt automatisch en geheel anoniem verstuurd naar de verkeerslichten waardoor je sneller groen krijgt.

Het slimme stoplicht zou door de app sneller op groen moeten gaan | Foto: Omroep West