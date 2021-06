Speciale drone moet KNRM helpen drenkelingen sneller te vinden

De KNRM komt jaarlijks meer dan 2500 keer in actie en brengt ruim 4000 mensen veilig aan wal. Ook 2020 kende een drukke zomer. De hulpverleners rukten honderden keren uit om zwemmers, surfers en andere watersporters te redden. Er werd al gebruik gemaakt van helikopters en vliegtuigen van de kustwacht en daar komt nu de drone bij. 'Het is voor ons een extra hulpmiddel. Hij helpt ons om in een vroeg stadium te kunnen zoeken naar drenkelingen', zegt Kodde.

De livebeelden van de drone zijn te zien op een tablet op de reddingsboot zodat de hulpverleners snel kunnen handelen. Met behulp van de beelden én gps-informatie kan de reddingsboot snel koers zetten richting de persoon die in nood verkeert. In de toekomst zou de drone mogelijk ook kunnen worden ingezet om bijvoorbeeld een reddingsvest aan te leveren.

Opstartproblemen

Er werd dinsdag gesproken van een geslaagde test, maar er zijn wel de nodige opstartproblemen. Zo werd de reddingsbrigade nét voor de demonstratie weggeroepen, omdat er echt iemand in nood was. Vervolgens deed een van de twee schermen van de drone het niet, waardoor deze nog niet de lucht in kon. Maar na een uur vertraging mocht het ding toch de lucht in.

De drone wordt bestuurd door een piloot vanaf het strand. De waarnemingen gaan rechtstreeks naar een speciale commandowagen, van waaruit de reddingsactie wordt gecoördineerd. De data worden verstuurd via het nieuwe 5G netwerk. Dat netwerk heeft voordelen volgens Niels Hoffmann van KPN: 'Tijdens een reddingsoperatie kunnen wij data vrijmaken via het 5G netwerk, net zoals er met een ongeluk op de snelweg een rijstrook wordt afgezet voor hulpdiensten.'

Samenwerking tussen drone en de grondtroepen bij nood op zee

Communicatie drone en wal

De test van dinsdag was voornamelijk bedoeld om de 5G-verbinding tussen de drone en de wal te testen. En dat ging goed, tot grote opluchting van Ruben de Lange, dronepiloot van Skytools. 'De drone is heelhuids teruggekomen en er zijn geen mensen gewond. Ook is het uniek dat wij de beelden zowel kunnen sturen als ontvangen via het 5G netwerk.'

Ook de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk, TNO, doet mee aan de test. De drone is voorzien van een warmtebeeldcamera die lichaamswarmte kan detecteren. 'Met kunstmatige intelligentie analyseren wij de beelden en proberen de data zo te manipuleren dat de warmtebeelden, dus de drenkeling, extra oplichten en de omgeving weg gefilterd wordt. Zo is de drenkeling makkelijker te vinden', aldus Judith Dijk van het TNO.

Toekomst

In de toekomst wil de KNRM gaan kijken wat er nog meer mogelijk is met de drones. 'Wat je ook in de toekomst kan doen, is bij laag water kijken waar zandbanken en muien liggen', zegt Kudde. 'Dan weten wij: op die plek moeten we uitkijken dat daar geen zwemmers in problemen komen. Dus in de toekomst is het mogelijk om te kijken naar preventief vliegen. Waar zijn de gevaarlijke stukken, maar ook op de drukke dagen kijken of er geen mensen in de problemen zijn.'

