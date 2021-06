Nabestaande over proces vliegramp MH17: 'Het is raar dat er geen verdachten zijn'

De Borst verloor zijn zeventienjarige dochter Elsemiek bij de vliegramp. Hij neemt zo vaak mogelijk plaats op de publieke tribune van de rechtbank. 'Niet iedere nabestaande zit er, maar de meeste mensen zijn geïnteresseerd. En tevreden dat het in de volgende fase belandt,' zegt De Borst in het radioprogramma West Wordt Wakker.

De aanloop naar het proces dat deze week begint, was lang. Toestel MH17 van Malaysia Airlines stortte op 17 juli 2014 neer in het oosten van Oekraïne. Alle 298 inzittenden kwamen om het leven. Het OM houdt vier mannen - drie Russen en een Oekraïner - verantwoordelijk voor de ramp. Het gaat om rebellenleider Igor Girkin, zijn rechterhand Sergej Doebinski, diens assistent Oleg Poelatov en garnizoenscommandant Leonid Chartsjenko. Alleen de Rus Poelatov laat zich door advocaten vertegenwoordigen, hij ontkent de aantijgingen. De andere verdachten hebben niet gereageerd op oproepen van de rechtbank.

'Nooit iemand in de gevangenis'

Dat er enkel een paar advocaten namens Poelatov in de rechtbank verschijnen, noemt De Borst opmerkelijk. 'Het is raar dat er geen verdachten zijn. Gelukkig dat er wel verdediging is van een van de verdachten. Al is het sfeertje tussen het Openbaar Ministerie en de advocaten stekelig. Dan denk ik wel eens: ik hoop dat die advocaten aangehaakt blijven. Als ze weglopen, dan krijg je internationaal dat er gedacht wordt: die zijn met een farce bezig.'

Herdenkingsplaatje voor MH17-slachtoffer Elsemiek de Borst

'Er komt nooit iemand in de gevangenis van Scheveningen te zitten', vertelt De Borst nuchter. Dat is voor hem ook geen vereiste. 'Ik wil dat er rechtgesproken wordt. Het kan zijn dat het tegenvalt, maar dan weet ik dat 'de normale wereld' dit besloten heeft. Dan kan ik dit onderdeel afsluiten.'

Spreekrecht

De Borst krijgt heel soms te horen dat hij door moet gaan met zijn leven. 'Dat ga ik ook wel', legt hij uit. 'Ik doe wel leuke dingen, maar dit is ook onderdeel van ons leven, merk ik. Het verdriet heb ik elke dag nog. Ik wil dat er rechtgesproken wordt. Daar zijn zij (de rechtbank, red.) elke dag mee bezig en dat doet mij goed.'

Wat Elsemiek had gezegd? 'Ga eens normale dingen doe, pap', weet Hans de Borst zeker. 'Zo praat ik met haar. Maar ik denk dat zij wel snapt dat ik geen andere keus heb dan het te volgen.' In september zal De Borst spreken in de rechtbank. 'Ik ga het dan denk ik over Elsemiek hebben en waar zij nu zou staan', besluit De Borst. De zaak zal naar alle waarschijnlijkheid tot volgend jaar duren.

