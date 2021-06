Dure Rolex gekocht met geld van oplichtingsslachtoffer

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 8 juni. Meer zaken zijn hier te vinden.

Op het moment dat de 48-jarige vrouw de boeken wil betalen, krijgt ze een link naar een betaalpagina van de verkoper. Ze vult haar gegevens in, maar stopt ermee omdat ze het toch niet helemaal vertrouwt.

Later krijgt ze een sms van de bank, met de mededeling dat er een Apple Pay-account aan haar rekening is gekoppeld. Ze belt meteen met de bank, maar die kunnen daar niets van terugzien. Daarom besluit ze het erbij te laten.

Horloge van 8900 euro

Maar helaas is ze toch het slachtoffer van oplichters, want een paar weken later blijkt dat er geld afgeschreven is van haar rekening. Er is beltegoed aangeschaft en er is via Apple Pay een Rolex van 8900 euro gekocht bij een juwelier in Katwijk.

De man die dat horloge koopt, is gefilmd. Op de beelden is te zien dat hij met de verkoper over het horloge praat. Hij vertelt hem dat de Rolex voor zijn broer is en dat zijn ouders hem geld hebben gegeven. Op het moment dat hij zijn mondkapje af doet om water te drinken, is hij goed te zien.

De verdachte | Beeld: Politie

Herkent u hem?

Bel de opsporingstiplijn: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul een digitaal tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem