Wie zag 23-jarige vrouw nog fietsen voor haar dood?

Het lichaam van de vrouw wordt op zondag 23 mei rond 3.50 uur gevonden op de Doorniksestraat, vlakbij de kruising met de Pompstationsweg. Die Eerste Pinksterdag doet de politie urenlang onderzoek. Maandagochtend 24 mei is een 41-jarige man aangehouden als verdachte.

Er is een grote afzetting gemaakt | Foto: Regio15

Het onderzoek gaat door en de politie is op dit moment nog op zoek naar getuigen: mensen die in de nacht van zaterdag 22 op zondag 23 mei tussen 2.00 en 4.00 uur iets opvallends hebben gezien of gehoord in de omgeving van de Doorniksestraat en de Nieuwe Scheveningse Bosjes. Maar ook mensen die niets bijzonders is opgevallen, wil de recherche spreken.

Fiets en fietsroute

Het slachtoffer reed die nacht op een witte Cortina damesfiets, met voorop een zwarte krat. Verder heeft de fiets een bedrukte kettingkast, een bruin zadel en grijs met rode banden.

De fiets waar het slachtoffer op reed | Foto: Politie

Het laatste stuk van de route die de vrouw heeft gereden, loopt vanaf de Plesmanweg via de Badhuisweg en de Pompstationsweg naar de Doorniksestraat. De politie komt graag in contact met mensen die de vrouw hebben gezien. Was ze daarbij alleen, of niet? En is er iets bijzonders opgevallen?

De fietsroute | Kaart: Omroep West

Heeft u informatie?

Bel de opsporingstiplijn: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Bel het Team Criminele Inlichtingen: 06-57876279

Of vul een digitaal tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem