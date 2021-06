Mannen die op weg zijn om supermarkt te overvallen duidelijk in beeld

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 8 juni. Meer zaken zijn hier te vinden.

De overvallers komen op maandagavond 5 april rond 19.50 uur de winkel binnen en doen zich in eerste instantie voor als gewone klanten. Ze vragen iets over alcohol en kijken even rond in de zaak, maar al snel slaan ze toe: de caissière wordt bedreigd met wapens. De vrouw is doodsbang en doet wat de overvallers vragen.

De mannen eisen geld | Beeld: Politie

Met geld uit de kassa rennen ze naar buiten. Op dat moment komt er net een klant aan, die lijkt te schrikken en er vandoor gaat. De politie komt nog graag in contact met deze getuige.

Betere beelden

Naast de beelden vanuit supermarkt Bafren, heeft de politie de verdachten ook ontdekt op beelden van een winkel op het Lorentzplein, een stukje verderop. Voor de overval lopen ze daar langs om via de Miquelstraat richting de Ingenhouszstraat te gaan. Even later komen ze weer terugrennen. De twee zijn op deze beelden heel duidelijk te zien.

De verdachten | Beeld: Politie

Weet u wie het zijn?

