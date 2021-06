Overvallers zetten mes op keel van Haagse supermarkteigenaar

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 8 juni. Meer zaken zijn hier te vinden.

Op zondag 28 maart rond 14.30 uur is de eigenaar van de winkel aan het werk. Er komen twee mannen binnen, die in eerste instantie vragen naar sigaretten. Maar ineens komt één van hen achter de toonbank en zet een groot mes op de keel van de eigenaar.

De overvallers willen geld en sigaretten en stoppen dat in een tas. Voordat ze er vandoor gaan, krijgt het slachtoffer nog een aantal vuistslagen in zijn buik. Daarna rennen de twee de winkel uit, in de richting van de Van Ruysbroekstraat. De man gaat achter ze aan en verliest ze bij de Erasmusweg uit het oog.

Heen- en terugweg gefilmd

Een camera van een flat aan de Erasmusweg heeft de twee verdachten gefilmd. Voor de overval lopen ze langs en gaan ze via een hek een paadje tussen de Reviusstraat en de Van Ruysbroekstraat op. Even later komen ze vanuit die richting terugrennen, met de eigenaar van de winkel achter hen aan.

De verdachten | Beeld: Politie

Herkent u ze?

Bel de opsporingstiplijn: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Bel het Team Criminele Inlichtingen: 06-57876279

Of vul een digitaal tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem