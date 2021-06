Entertainer Maurice trekt met rijdend podium door Duindorp

Een half jaar geleden wilde Maurice weer wat doen. 'Ik voelde me nutteloos. Normaal gesproken treed ik op voor mensen met alzheimer in een verzorgingstehuis. Door corona ging dat niet meer, maar ik wilde wel mensen blijven vermaken.' Toen hij een bakfiets tegenkwam die wel een likje verf kon gebruiken, kreeg hij een idee. 'Ik heb het ding helemaal omgebouwd. Voorop heb ik twee boxen gezet, op de achterkant ook nog één. En er zit een microfoon in', vertelt Maurice.

'Het eerste optreden dat ik gaf was in kerstmannenpak', zegt de Duindorper. Dat werd zo goed ontvangen dat hij regelmatig met de muziekfiets op pad gaat, steeds met een andere act. 'Ik ben dit jaar als paashaas, Zorro en Gladiator gegaan. En ook Elvis wordt goed ontvangen.'

Poppenkast

Naast de boxen en de microfoon heeft Maurice nu ook een opklapbare poppenkast op de bakfiets gemonteerd. 'Met poppen van 50 jaar oud, om de kinderen te vermaken.' Soms leent hij zijn omgebouwde fiets uit aan andere artiesten in Den Haag of omgeving. 'Jonge rappers bijvoorbeeld die ik heel goed vind, of volkszangers die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Laatst had ik nog een heel goede gitarist op de bakfiets zitten.'

De entertainer treedt kosteloos op voor iedereen die dat wil horen. De ene keer blijft hij vlakbij zijn huis in Duindorp, een andere keer is hij te vinden op het Malieveld of het Binnenhof. 'Natuurlijk hou ik er een klein zakcentje aan over. Mensen geven dan wat geld na een optreden. Maar het is geen vetpot.' Alles wat Maurice binnenkrijgt, investeert hij weer in de bakfiets. 'Voor reparaties, of andere leuke projecten die ik nog in mijn hoofd heb.' Voor wie Maurice en zijn bakfiets in het echt wil bewonderen: dinsdagavond is hij in de haven van Duindorp.

