Max (6) volgt met lotgenoten training over gescheiden ouders

Op woensdag is Max vroeg klaar met school. Zijn moeder brengt hem dan naar de training 'Stoere Schildpadden.' 'Eerst dacht hij dat de les te maken had met de Ninja Turtles', zegt zijn moeder lachend. 'Het hielp wel om hem daar op deze manier enthousiast voor te krijgen', vult zijn vader aan. Miranda Derks en Maarten Jongepier zijn de ouders van Max. Ze zien elkaar na hun scheiding nog regelmatig en gaan in goede harmonie met elkaar om. 'Het belang van Max staat voorop', zegt zijn vader daarover. 'Als je daaraan blijft denken bij alle strubbelingen die er zijn, dan helpt dat zeker.'

Wel en niet eerlijk

In de training wordt gesproken over emoties. En over hoe je kunt reageren als je je boos of verdrietig voelt. Schildpad Sam - een soort handpop - doet ook mee met de les. Hij heeft ook gescheiden ouders en vertelt daar soms over. Een meisje uit de groep brengt ter sprake dat ze wat vaker bij haar moeder is dan bij haar vader. 'Maar dat is dan toch niet eerlijk', zegt Max. Hij vindt dat zielig voor de vader. Thuis vertellen Miranda en Maarten dat Max het soms lastig vindt om aan te geven wat hij wil.

Hij durft dan bijvoorbeeld niet te zeggen dat hij even liever bij de een of bij de andere ouder wil zijn. Hij wil dat alles eerlijk gaat. 'Door deze training kan hij zijn gevoelens beter uiten', zegt zijn moeder. 'Ook weet hij nu dat hij niet de enige is en dat er nog meer kinderen zijn die hetzelfde doormaken.'

In de les leren kinderen hoe ze om kunnen gaan met emoties die bij de scheiding horen

De kinderen in de les zijn het er met elkaar over eens dat het vooral niet leuk is als je ouders zijn gescheiden. Toch is het niet alleen maar 'ellende'. Max merkt op dat hij blij is dat hij er nu leuke familieleden bij heeft. 'Zonder de scheiding had ik Boris en Lukas nooit ontmoet', zegt hij. Dat zijn de zoons van de nieuwe vriend van zijn moeder.

Uit onderzoek blijkt dat er ieder jaar 86.000 gescheiden kinderen bij komen in Nederland. In coronatijd stijgt dit aantal sneller dan normaal. Bij een scheiding zijn er voor volwassenen vaak allerlei manieren om daarover in gesprek te gaan. Maar voor kinderen lijkt dat minder vanzelfsprekend, terwijl zij dat juist zo nodig hebben. Volgens experts voelen veel kinderen zich schuldig over de scheiding van hun ouders. Ook in Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer worden trainingen aangeboden voor kinderen van gescheiden ouders. Deze 'Stoere Schildpadden' en 'Dappere Dino' trainingen, worden verzorgd door Kenniscentrum Kind en Scheiding. Voor ouders is er ScheidingsATLAS, een soort lotgenoten- en contactgroep voor gescheiden ouders. De ouders van Max deden daar ook aan mee.

De ouders van Max gaan nog steeds goed met elkaar om.

Grote mensen-problemen

'Veel kinderen van gescheiden ouders hebben het gevoel dat ze de enigen zijn die dit meemaken', vertelt Marjolein Deelen, trainer bij Kenniscentrum Kind en Scheiding. 'Dat kan ook een reden zijn dat ze worden aangemeld voor onze training.' In de groep wordt gesproken over gevoelens die komen kijken bij de scheiding. 'Zo leren wij kinderen bijvoorbeeld dat zij geen schuld hebben aan grote mensen-problemen. En dat ze niet de enigen zijn.'