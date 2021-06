Grote verslagenheid na dood van voetballer Bright Ampong (31): 'Je gelooft het niet'

Al van kinds af aan kennen de twee elkaar en ze zijn altijd in contact gebleven. Van pupillenvoetbal bij HVV Laakkwartier tot studeren aan de Haagse Hogeschool. En van tegenstanders tot ploegmakkers in een Haags vriendenteam. 'We hebben mooie duels uitgevochten, ik als linksbuiten en hij als rechtsback. En afgelopen seizoen ben ik via hem bij Alphense Boys terechtgekomen', zegt Rahmoune.

20 oktober 2018: duel met Ruben Schaken in de Haagse derby Quick - HBS | Foto: Orange Pictures

Maandagochtend is Ampongs lichaam gevonden in zijn Haagse woning. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt, maar de politie sluit een misdrijf uit. Rahmoune wordt 's ochtends door de vriendin van Ampong wakker gebeld. 'Ze zei: Bright is dood. Ik geloofde het niet. Iedereen die hem kent, weet wat voor een jongen hij was. Altijd vrolijk, hij zette de boel altijd op stelten. Een mooie, lieve jongen.'

Van vliegende tackles tot voorzetten

Als amateurvoetballer speelt Bright Ampong Zweistra - zoals hij voluit heet, ook op wedstrijdformulieren van de KNVB - in de eerste elftallen van DHC (Delft), Quick (Den Haag), FC Rijnvogels (Katwijk) en Alphense Boys. Vaste volgers leren hem kennen als een aanvallend ingestelde rechtsback, die niet vies is van een stevig duel. 'Van vliegende tackles tot aan voorzetten, de mensen zullen vast genieten', kondigt hij in 2019 aan bij zijn komst naar Alphense Boys.

Die zomer heeft de Hagenaar zijn geliefde Quick verlaten. Dat doet hij op verzoek van Hein van Heek, toenmalig hoofdcoach van de Alphense zondaghoofdklasser, met wie Ampong eerder al bij FC Rijvogels heeft samengewerkt. 'Dit komt behoorlijk hard binnen', reageert Van Heek telefonisch op het overlijdensbericht van zijn voormalig pupil. 'Nog steeds kan ik het niet bevatten.'

Verlengstuk in het veld

De huidige oefenmeester van RCL in zijn woonplaats Leiderdorp laat weten dat hij en Ampong hetzelfde gevoel voor humor hadden. 'Het is heerlijk voor een trainer als een speler zijn verlengstuk in het veld is. Dat was met Bright het geval, hij probeerde mijn denkwijze ook over te brengen op zijn ploeggenoten. En hij was een absolute winnaar, had een bloedhekel aan verliezen. Dat hadden we ook met elkaar gemeen.'

11 december 2011: kopduel namens DHC | Foto: Orange Pictures

Remco Tuinenburg spreekt woorden van een soortgelijke strekking. 'Tim de Rijk was onze aanvoerder, maar als ik echt iets voor elkaar moest krijgen in de groep, dan belde ik Bright', zegt de oud-profkeeper van AZ, HFC Haarlem en Telstar, die twee jaar terug Van Heek opvolgde als trainer van Alphense Boys. 'Als voetballer had ik hem er graag bij vanwege zijn energie en zijn wilskracht. Maar als mens had ik hem er helemáál graag bij.'

Alsnog met elkaar doorgaan

Eigenlijk had Ampong onlangs al afscheid genomen van Alphense Boys, maar Tuinenburg vertelt dat beide partijen alsnog met elkaar door zouden gaan. 'En dan gebeurt dit... Ja, dat komt hard aan. Je kunt het niet geloven. Ik denk dat niemand weet wat er speelde bij hem. Daar was hij de man ook niet voor, want hij was een trots man. Iemand die iedereen een glimlach op zijn gezicht kon geven.'

Dat beeld kan Alphense Boys-doelman Tim van der Linden alleen maar bevestigen. Zijn waterige ogen zijn veelzeggend. 'Dat zoiets gebeurt, besef je al niet. Maar dat het bij Bright gebeurt al helemaal niet, omdat hij gewoon een fantastische gozer is. Hij staat hartstikke positief in het leven. Dus je hebt zoiets van: joh, hoe kan het nou dat hij dood is? Dat weten we niet', aldus de Alphenaar.

'Haren staan recht overeind'

Na de dood van Kelvin Maynard (32) in september 2019 is dit de tweede keer dat een teamgenoot van hem bij Alphense Boys om het leven komt. Deze nieuwe klap is dan ook 'gigantisch groot', laat Van der Linden weten. Hij doet zijn verhaal nadat de selectie maandagavond voor de training bij elkaar is gekomen om het verlies van Ampong te verwerken. 'Als je Abbes dan hoort spreken over hem, dan breek je. En ik ben zeker niet de enige.'

Ampong als opkomende rechtsback van Alphense Boys | Foto: Orange Pictures

Niet alleen Alphense Boys is in diepe rouw, blijkt uit een telefonische reactie van Quick-aanvoerder Kai van Hese. Hij geeft aan dat er zelfs een speciale appgroep is gemaakt met spelers die Ampong als ploeggenoot hebben leren kennen bij de Haagse club. 'Ik krijg er kippenvel van', stelt de oud-speler van ADO Den Haag. 'Ik voel rillingen en mijn haren staan recht overeind.'

Stilstaan bij sfeermaker

'We hebben een paar mooie jaren met hem gehad', vervolgt Van Hese. 'Bright was een sfeermaker, maar ging altijd voorop in de strijd. Nu ik dat zo zeg, vind ik het nog erger dat zo'n jongen blijkbaar deze strijd heeft verloren. Wij zijn erover aan het nadenken of we nog iets kunnen doen om zijn familie en de nabestaanden te steunen. Want we willen hier bij stilstaan.'

'Ik denk dat je elkaar de ruimte moet geven om het een plekje te kunnen geven', zegt Alphense Boys-coach Tuinenburg. 'We moeten dit eerst op ons in laten werken en de komende periode erover praten. Uiteindelijk moeten we ook gewoon weer verder.'

'Proosten op Bright'

Wat jeugdvriend Rahmoune zijn ex-teamgenoten mee wil geven? 'De dood kent geen leeftijd, geen gender en geen genade. Dit is echt een eyeopener. Het kan elk moment voorbij zijn, koester je naasten en je vrienden.'

21 mei 2016: teleurstelling na verloren bekerfinale met Quick tegen VV Noordwijk | Foto: Orange PIctures

Bij die laatste woorden sluit keeper Van der Linden zich volledig aan. 'Ik denk dat we af en toe gewoon moeten proosten op Bright. Op wat voor een geweldenaar hij was, ook binnen de club. En wat een gemis het is dat hij er niet meer is.'

LEES OOK: Voetbalwereld treurt om dood Maynard: 'ADO zal zijn halfbroer goed opvangen'