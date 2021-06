Op deze fiets reed vermoorde Renée (23), politie wil weten wie haar nog zag

Een 41-jarige verdachte zit nog altijd vast op verdenking van moord of doodslag en het in brand steken van het lichaam van de vrouw. De politie is bezig met het onderzoek en heeft in de omgeving van de Doorniksestraat en de Nieuwe Scheveningse Bosjes stoepborden geplaatst met een getuigenoproep. De recherche wil in contact komen met iedereen die het slachtoffer heeft gezien in de nacht van 22 op 23 mei tussen 2.00 en 4.00 uur, maar ook met mensen die toen in de buurt waren en niets bijzonders is opgevallen.

Renée reed die nacht op een witte fiets van het merk Cortina met voorop een zwarte krat. Verder heeft de fiets een bedrukte kettingkast, een bruin zadel en grijs met rode banden. Het laatste stuk van de route die de vrouw heeft gereden, loopt vanaf de Plesmanweg via de Badhuisweg en de Pompstationsweg naar de Doorniksestraat, aldus de politie in Team West. Getuigen worden gevraagd te bellen met 0800-6070 of met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

De fiets waar het slachtoffer op reed | Foto: Politie

Rugbyspeelster bij HRC

De 23-jarige vrouw was lid van de Haagsche Rugby Club (HRC). Ze speelde in het team dat vernoemd werd naar een ander HRC-lid, Ximena Pieterse. Het 15-jarige meisje werd in 2012 vermoord. Teamgenoten, familieleden en vrienden hebben een paar dagen na de dood van Renée een herdenkingstocht gehouden. Op de plek waar ze werd gevonden, zijn bloemen gelegd, kaarsjes aangestoken en hartvormige ballonnen achtergelaten.

Bloemen en kaarsjes op de plek waar Renée werd gevonden | Foto: John van der Tol

Renée overleed de dag nadat ze met haar club een uitje had gehad. 'Zaterdag hebben we nog een fantastische dag met elkaar als team beleefd. Na een seizoen met maar weinig rugby-activiteiten konden we op deze dag samen het jaar afsluiten, waarop we enorm veel hebben gelachen en genoten met elkaar. Renée was vrolijk en zoals altijd voor alles in de stemming. Helaas is deze dag op een verschrikkelijke manier geëindigd', scheef HRC in een verklaring.

LEES OOK: Renée werd afgelopen weekend vermoord: 'Het is zo onwerkelijk wat jou is aangedaan'