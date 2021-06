ADO Den Haag start competitie met thuiswedstrijd tegen Jong Ajax

Lassina Traore van Ajax in duel met Shaquille Pinas van ADO Den Haag, nog in de eredivisie | Foto: Soccrates Images

ADO Den Haag begint het nieuwe seizoen in de eerste divisie met een wedstrijd tegen Jong Ajax. Op zondag 8 augustus komen de Amsterdamse talenten naar het Cars Jeans Stadion. De eerstvolgende uitwedstrijd is vijf dagen later. Dan mag de Haagse ploeg naar Volendam.

De competitiestart van ADO is zwaar te noemen. De derde wedstrijd is thuis tegen mededegradant FC Emmen en de vierde wedstrijd een bezoekje aan NAC in Breda. Bij Jong Ajax is het elke week onvoorspelbaar hoe en met wie ze spelen, terwijl de andere drie ploegen waarschijnlijk in de top van de competitie zullen meedraaien.

Andere interessante wedstrijden in de eerste competitiehelft zien die tegen titelkandidaten: De Graafschap in speelronde 13 , Almere City in speelronde 14 en VVV Venlo in speelronde 15. Een pittig drieluik.

Competitie afsluiten tegen FC Emmen

De competitie wordt op vrijdag 6 mei afgesloten met een uitwedstrijd in Drenthe tegen FC Emmen. De laatste thuiswedstrijd is een week eerder tegen Almere City.

