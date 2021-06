Rechter verbiedt horecagelegenheid in plannen voor Haagse Koekamp

De nieuwe brug in de Koekamp in Den Haag | Afbeelding: Gemeente Den Haag

De nieuwe inrichting van de Koekamp is jarenlang een onderwerp van discussie geweest binnen de Haagse gemeenteraad. Toenmalig wethouder Boudewijn Revis vertelde bij de presentatie van de plannen dat het gebied 'een stadsentree met allure moest worden, passend bij de groene stad Den Haag'. Zo moet er een fietspad door het gebied komen te lopen, zodat nog meer Hagenaars van het gebied gebruik kunnen maken.

Wel maakten partijen zich zorgen om het aantal bomen dat gekapt zou moeten worden om het fietspad mogelijk te maken. Om aan deze bezwaren tegemoet te komen besloot het stadsbestuur dat het fietspad niet vier meter breed zou worden, zoals oorspronkelijk het plan was, maar slechts drieënhalf.

Meeste bezwaren niet gegrond

Voor omwonenden waren deze aanpassingen niet voldoende en zij stapten naar de Raad van State. Dit is de hoogste bestuursrechter in Nederland. Dit hele traject duurde meer dan een jaar, maar uit de uitspraak van de Raad van woensdag blijkt dat de meeste bezwaren niet gegrond zijn. Zo maakten de omwonenden bezwaar tegen het fietspad en het aanpassen van de watergang. Maar volgens de rechter is er in het traject niets fout gegaan en kan het bestemmingsplan in tact blijven.

Er is een punt waarop de omwonenden wel gelijk hebben gekregen. En dat is de komst van een horecagelegenheid in het gebied. In het bestemmingsplan heeft de gemeente ruimte gemaakt voor een informatiepunt van Staatsbosbeheer, met in het pand ook een horecagelegenheid. Dit pand mag maximaal zeshonderd vierkante meter groot zijn.

Onvoldoende gemotiveerd

De gemeente Den Haag heeft echter in het plan geen eisen gesteld aan de verdeling tussen het informatiepunt en de horecagelegenheid. Hier viel de Raad van State over. 'De wijzigingsbevoegdheid staat er dus niet aan in de weg dat de maximale totale omvang van 600 vierkante meter vrijwel geheel voor de horeca-inrichting wordt benut, waarbij bovendien een terras mogelijk wordt gemaakt.'

Ook de omvang van de geplande horecagelegenheid past volgens de rechter niet in het plan. Het restaurant mag tot 23.00 uur openblijven en heeft de mogelijkheid om verlichting buiten op te hangen. De rechter is het met de omwonenden eens dat deze horecagelegenheid een aanzienlijke invloed op de ruimte uitstraling van het nieuwe plan heeft. De gemeente Den Haag heeft volgens de bestuursrechter onvoldoende gemotiveerd waarom deze horecagelegenheid toch in het plan past. De Raad van State heeft daarom dit deel van het bestemmingsplan vernietigd.

Geen voorbereidende werkzaamheden

Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen van de uitspraak zijn voor de nieuwe stadsentree. Het was oorspronkelijk de bedoeling dat de vernieuwde Koekamp in het voorjaar van 2021 gerealiseerd zou zijn. Maar door de rechtszaak mocht de gemeente nog geen voorbereidende werkzaamheden doen, waardoor nog niet bekend is wanneer er met de realisatie van de stadsentree begonnen kan worden.

