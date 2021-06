Opticien test nieuw alarmsysteem: 'Je ziet echt helemaal niks meer'

De laatste keer was in maart van dit jaar. Omdat de begane grond van de winkel al een fort is, nadat bij een eerdere inbraak een gepantserde ruit werd opgeblazen, kwamen de inbrekers de laatste keer via het dak. Om ervoor te zorgen dat bij een nieuwe poging de boeven niet meer kunnen wegkomen is de winkel nu uitgerust met een combinatie van verschillende systemen: mistgeneratoren die zorgen dat je niks meer ziet, en stroboscooplicht en hoge tonen die zo'n invloed hebben op je hersens dat je gedesoriënteerd raakt.

Dinsdagavond wordt het systeem voor het eerst getest. Drie personeelsleden van de zaak hebben zich aangemeld als vrijwilliger om de aanval op de zintuigen te ondergaan. Andere medewerkers sluiten zichzelf op in een ruimte achterin de zaak of gaan voor de zekerheid buiten staan. Als het alarm gaat staat de winkel na zeven seconden vol met een mist die zo dicht is dat je geen tien centimeter ver kan kijken. Alleen het stroboscooplicht flitst er doorheen. Het inbraakalarm gilt, en even later loeit ook het brandalarm.

'Bam, mist in je gezicht'

Vincent Nieuwenhuis is één van de proefpersonen die binnen blijft. 'Helemaal gedesoriënteerd', zegt hij na afloop, al vind hij het ook wel cool om eens mee te maken. Zijn collega Fleur Kaashoek is onder de indruk: 'In één keer' bam, komt die mist in je gezicht, en dan zie je helemaal niks meer.' En Suzanne Barendse vult aan: 'Die flitslichten vond ik wel heftig. Ik zou er niet in willen staan als het echt donker is, want dan moet het nog heftiger zijn.'

Eigenaar Linneweever is tevreden met de test: 'Ik vond het indrukwekkend. Ik zou niet graag binnen zijn als dit afgaat.' Het systeem is in eerste instantie bedoeld als afschrikking: 'Ik hoop dat we nooit meer een inbraak meemaken, maar als we het wel meemaken dan hoop ik stiekem dat we iemand schuimbekkend van ellende op zijn knieën vinden en dat de politie een heterdaadje heeft.'

Marius van Gorssel, beveiligingsexpert van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, legt in het TV West Nieuws uit wat het systeem met je doet, en gaat in op de vraag of er geen sprake is van mishandeling:

Enthousiasme voor het vak

Voor Linneweever is het nieuwe alarmsysteem niet alleen maar een moetje van de verzekering: 'Het enthousiasme voor het vak, het ambacht, dat houdt mij overeind en daarom ga ik er ook voor.' Stoppen is dan ook geen optie. Wel hoopt hij weer wat beter te slapen, want de inbraken waren slecht voor zijn nachtrust. Wat dat betreft kreeg Linneweever daar gisteren goed nieuws over: in een andere winkel is een dief op heterdaad betrapt die mogelijk bij de inbraak van maart betrokken was.

LEES OOK: Inbraak bij juwelier in Den Haag: 'Ze hebben met hamers alles kapot geslagen'