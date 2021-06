Ook in Delft hangen duizenden oranje vlaggetjes 'Het is eindelijk weer gezellig in de straat'

Als je in een Oranjestraat woont draagt alles en iedereen oranje |Foto: Omroep West

Remy Hooft heeft de Billitonstraat versierd. 'We hebben 1,7 kilometer aan vlaggen hangen. Ik wil ook nog graag de lantaarnpalen oranje maken. Een buurvrouw van verderop heeft oranje zeil geregeld. Zo maken we de straat met z'n allen gezellig. Je merkt dat de buren ook wat meer naar buiten komen. Door corona hebben we elkaar weinig gezien. De gezelligheid komt nu weer terug, we drinken weer eens een biertje met elkaar, dat is leuk.'

Hij past 'bijna' |Foto: Omroep West

Zoals een goede Oranjefan betaamt is niet alleen de straat versierd. Honden, kinderen, baby's , alles en iedereen moet eraan geloven. Oranje is de kleur en op de wangen zien we de Nederlandse vlag. 'We hopen met z'n allen via een beamer de wedstrijd te kunnen bekijken, vertelt een buurman uit de Billitonstraat. Een andere buurman denkt daar anders over. 'Ik kijk gewoon thuis, maar als ze scoren dan ren ik naar buiten en roep ik 'goal! goal! goal!'

