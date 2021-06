'Ziekzoeken' niet alleen voor Bollenjongens, maar ook voor robot lastige klus

Zieke bollen opsporen, altijd weer een spannend proces. 'Bollenjongen' Allan heeft nu een zuurmachine in gebruik die zieke en gezonde bollen van elkaar kan scheiden. Tulpen met zuur, een soort schimmel, worden door een röntgenapparaat herkend en verwijderd.

’Een bol bestaat net als een ui uit lagen. Rokken noemen we dat', legt Allan uit. 'Een kenmerk van rotte bollen is dat er ruimte ontstaat tussen die rokken. Gezonde bollen hebben dat niet. De machine kijkt daar doorheen. Bollen met ruimte tussen de rokken gooit hij eruit.’

Ziekzoekrobot om virussen in bollen op te sporen

Nog moderner is de 'ziekzoekrobot'. Die is momenteel in ontwikkeling. Sjoerd van Vilsteren van de Wageningen University laat zien hoe hij de robot leert zieke planten te herkennen. ’De robot is voorzien van vijftien kleurencamera's en meerdere lampen. Als de machine over land rijdt, leggen de camera’s de tulpen van alle kanten vast', legt Sjoerd uit.

De tulpen verschijnen op het scherm en als de onderzoekers daarop een ziektebeeld vaststellen, zetten ze er een vakje omheen. 'Zo leert de computer wat een virus is.'

Sjoerd van Vilsteren demonstreert de ziekzoekrobot | Bollenjongens

Primeur in De Bollenjongens

Het duurt nog wel een paar jaar voordat deze robot 24 uur per dag zelfstandig over de velden kan rijden op zoek naar virussen. Het begin is elk geval gemaakt.

