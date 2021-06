'Bizarre aantallen', Leidse studenten en universiteit schrikken van verkrachtingscijfers

'Bizarre getallen', 'geschrokken' en 'één is al teveel'. Het zijn reacties op het onderzoek waaruit blijkt dat één op de negen studentes tijdens haar studietijd wordt verkracht. Er wordt nu naar onderwijsinstellingen, studentenverenigingen en zelfs naar middelbare scholen gekeken voor een oplossing van het probleem. Het bespreekbaar maken van het onderwerp is daarbij van groot belang, vinden studenten en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO).

Het onderzoek werd in opdracht van Amnesty International uitgevoerd door I&O Research. Het onderzoeksbureau sprak daarvoor met een representatieve groep van 1059 Nederlandssprekende studenten. Daaruit blijkt ook dat 1 procent van de mannelijke studenten ongewenste seks had tijdens zijn studietijd. Ook heeft 31 procent van de vrouwen en 11 procent van de mannen andere ongewenste seksuele handelingen meegemaakt zoals aanraken, zoenen of betasten.

'Ik schrik wel van die getallen', zegt een Leidse studente bij de universiteitsbibliotheek. 'Ik heb het in mijn eigen omgeving niet meegemaakt, maar wat ik vooral heftig vind, is dat het dus blijkbaar vaak in een vertrouwde omgeving gebeurt.' Een mannelijke student heeft de verhalen wel gehoord. 'Een vriendin van me is verkracht', zegt hij. 'En van een andere vriendin hoorde ik dat ze zwaar onder druk is gezet om seks te hebben met een jongen. Dat heeft ze wel geweigerd.' Hij denkt dat goede voorlichting aan jongens essentieel is. 'En daar moeten ze dan al in groep 8 van de basisschool mee beginnen.'

'Schokkende aantallen'

'Het rapport is net binnen, we moeten het dus nog bekijken', zegt een woordvoerder van de Universiteit Leiden. 'Maar dit zijn schokkende aantallen, één is al teveel. We gaan dit zeker opnieuw onder de aandacht brengen bij iedereen. En we gaan kijken wat we kunnen leren hiervan.' Uit het onderzoek blijkt dat het vaak gaat om mensen die elkaar al kennen, bijvoorbeeld uit het studentenleven. 'Er zijn wel al veel mogelijkheden om er bij ons melding van te doen. Maar op wat zich buiten de universiteit afspeelt hebben we geen invloed.'

De studenten bij de universiteitsbibliotheek hebben geen idee waar ze zich zouden kunnen melden als ze bijvoorbeeld verkracht zijn. 'Je hoort het dan wel in de app-groep ofzo en dan wordt er gezegd dat je aangifte moet doen. Maar daar komt het dan vaak niet van. Dat is al snel een te grote stap.'

'Grotere rol voor onderwijsinstellingen'

Dat weet ook Dahran Çoban, voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). Zij spreekt van 'bizarre getallen' en ziet in alle gevallen een grotere rol voor onderwijsinstellingen weggelegd. 'Ook als zulke vreselijke gebeurtenissen in privétijd gebeuren moet een student zich veilig voelen om naar een studieadviseur of vertrouwenspersoon te gaan om de gevolgen te bespreken', meent ze. 'In een ideale situatie komen verkrachtingen en aanrandingen niet voor, maar als dat toch gebeurt, dan mag ik hopen dat een onderwijsinstelling de juiste hulp biedt.'

De Plaatselijke Kamer van Verenigingen (PKvV) uit Leiden wijst ook expliciet op de rol van studentenverenigingen. 'Ik denk dat er een belangrijke rol weggelegd is voor de studentenverenigingen, maar ook zij zullen nog niet precies weten wat ze ermee moeten', reageert Jurian Calis. 'We zijn geschrokken van de cijfers en gaan nu kijken wat we ermee kunnen. Bij de eerste vergadering met de studentenverenigingen zal dit zeker op de agenda staan.'

Voorlichting op middelbare scholen

Çoban zou ook graag zien dat er veel eerder over het thema wordt gesproken. 'Je moet al op de middelbare school met preventieve voorlichting beginnen. Nu leer je daar alleen maar hoe je geen soa moet oplopen en niet zwanger kan worden.' Het ISO vindt dat die opvoedende rol veel minder op hogescholen en universiteiten thuishoort. 'Studenten zijn vaak al meerderjarig en seksueel actief. De onderwijsinstellingen zouden wel het gesprek over seks met wederzijdse instemming kunnen aanwakkeren.'

Eén van de grotere verenigingen in Delft - het Delfts Studenten Corps - zegt in een reactie het een heftig bericht te vinden. Een woordvoerder geeft aan dat hun vereniging al anderhalf jaar actief met dit onderwerp bezig is. Er is een vertrouwenspersoon en een open sfeer, aldus de vereniging. Studentenpartij STIP in de Delftse gemeenteraad zegt blij te zijn dat het onderwerp nu op agenda staat.

LEES OOK: Steeds meer Leidse studenten met schurft