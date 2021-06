Chinese verdachten drugslabs willen terug naar familie, maar blijven in voorarrest

De politie rolde vorig jaar eerst op 16 september een synthetisch drugslab aan de Kryptonstraat in Zoetermeer op. De agenten waren afgekomen op stankklachten van omwonenden. In de woning werd op grote schaal crystal meth gefabriceerd. Het Openbaar Ministerie schat dat er in een jaar tijd vierhonderd kilo van de schadelijke drugs werd geproduceerd.

Daarna volgden in december invallen in labs in Voorburg en Vlaardingen, waar door drugskoks ook crystal meth werd bereid. Tijdens de politieactie werd ook een woning in de Haagse wijk Ypenburg binnengevallen. Daar vonden agenten twee semiautomatische wapens en een partij drugs.

De partij drugs zou zo'n vijf miljoen euro waard geweest zijn I Foto: politie

'Ze hebben een bewuste keuze gemaakt'

De politie arresteerde bij de actie in december zeven personen, allemaal van Chinese afkomst. Enkele daarvan verschenen woensdag bij de rechtbank. Ze wilden weer voor hun kinderen zorgen of voor hun moeder, die in Nederland wonen. De officier van justitie vond dat geen rekening moet worden gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de verdachten. 'Ze hebben een bewuste keuze gemaakt', zei hij.

Ook rekende de aanklager het de verdachten zwaar aan dat ze bezig waren met de productie van crystal meth. 'Als er een destructieve drug is, dan is het crystal meth wel.' De rechter dacht daar ook zo over. 'Crystal meth is een vervelende drug.' Op zijn vroegst wordt de drugszaak eind oktober inhoudelijk behandeld.

