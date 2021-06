Cameraman Aard (36) filmt wedstrijden EK voetbal: 'Droom die uitkomt'

Aard van der Hulst (36) is zijn naam. 'In de ArenA staan 44 camera's, dertig zijn er bemand. Ik ben een van de vier gelukkige cameramensen die in de buurt van spelers mag komen', zegt hij tegen mediapartner Studio Alphen. 'Drie van hen staan langs het veld. En één in de tunnel die de spanning vooraf in beeld brengt, de interviews en persconferenties... en die camera mag ik doen.'

Is het dan niet jammer om niet specifiek de wedstrijd te volgen? Van der Hulst vindt van niet. 'Ik vind het altijd erg leuk om er dicht op te zitten. Je kunt een camera hoog in het stadion krijgen, dat is ook heel gaaf. Alleen zit je dan de hele dag op dezelfde plek. En ik vind het leuk om te zijn daar waar het gebeurt.'

Cristiano Ronaldo

Tijdens de wedstrijd hoeft hij niet, zoals 'ie dat zelf noemt, fanatiek het balletje te volgen. 'Je hebt een vrije rol en kunt op zoek gaan naar leuke verhaaltjes die wel met de wedstrijd te maken hebben, maar niet met het spelletje.'

Een voorbeeld? 'Paar jaar geleden was ik bij een wedstrijd van Real Madrid. Toen volgde ik Cristiano Ronaldo met mijn camera in de warming-up. Hij schoot, de bal ging keihard over het doel en een jongetje kreeg 'm hard in zijn gezicht. Na de warming-up rende Ronaldo naar die jongen toe en kreeg dat kind zijn shirt. Dan heb je het hele verhaal met je lens gevangen. En mijn beeld ging de hele wereld over.'

Nóg een Alphenaar

Alle vier de EK-wedstrijden in de ArenA neemt Van der Hulst voor zijn rekening. Drie daarvan zijn van Oranje. 'Voor mij begint het de dag van te voren met de training in het stadion, die ik ook film. Verder volg ik op de wedstrijddag het draaiboek van de teams, dus vanaf het moment dat ze aankomen met de spelersbus.'

Aard is niet de enige inwoner van Alphen aan den Rijn die actief is op het EK. In de regiewagen zit zijn compagnon Raymond Jansma, zoon van sportcoryfee en voormalig Nederlands Elftal-perschef Kees Jansma. Hij is slow-motion-regisseur. 'Als een doelpunt valt hebben veertig camera's het doelpunt gefilmd. De regisseur ziet het livebeeld, maar je hebt twaalf mensen die naar de 39 andere camera's kijken en daar de mooiste herhaling uit halen. Raymond bepaalt dan uiteindelijk welke slomo's het mooiste zijn en worden uitgezonden', legt Van der Hulst uit.

'Heel bijzonder'

Dat Van der Hulst, oud-cameraman bij Studio Alphen, en Jansma het EK voetbal 'mogen doen', is voor hen een droom die uitkomt. 'Het is heel bijzonder, want de kans dat wij dit nog een keer met z'n allen mogen doen is onwijs klein. Het EK is nu in Nederland omdat het verdeeld is over heel veel landen. Maar zoiets gebeurt waarschijnlijk niet nog een keer', weet hij. 'Ik heb leuke dromen gehad die nooit zijn uitgekomen, maar deze wel.'