Onrust bij supportersgroepen over ADO blijft, maar lucht is deels geklaard

De onvrede van verschillende grote supportersgroepen over de toekomst van ADO Den Haag lijkt voor een belangrijk deel te zijn weggenomen. Veel aanhangers van de club, verenigd in het Haags Supporters Collectief, maken zich grote zorgen, maar in een gesprek met aandeelhouder HFC ADO Den Haag is de lucht op verschillende punten geklaard. Zelfs blijken beide partijen op bepaalde onderdelen op één lijn te zitten. Dit valt op te maken uit het verslag van een overleg dat dinsdag heeft plaatsgehad.

ADO Den Haag telt drie aandeelhouders. Nagenoeg alle aandelen zijn in handen van het Chinese bedrijf UVS, maar ook de HFC én de Stichting Toekomst ADO (STA) beschikken over een aandeel; zij hebben daarmee zeggenschap over het te voeren beleid. Omdat de Chinese eigenaar de club binnen afzienbare tijd wil verkopen, is dat laatste van groot belang.

Een week geleden werd bekend dat de samenwerkende supportersverenigingen zich buitengesloten voelden: ze zijn niet blij met de erg onduidelijke gang van zaken rond de overname van de club, spraken van 'onderonsjes' en wilden uitleg van in elk geval de HFC. Deze reageerde hierop met de mededeling dat de directie, STA en de HFC gezamenlijk hadden besloten om 'voorlopig niet afzonderlijk te praten met welke partij dan ook'.

Gesprekken werkten verhelderend

Dat schoot de fans in het verkeerde keelgat. 'Wij zijn het toekijken zat', schreven ze in een verklaring. 'Het is inmiddels tijd dat de supporters betrokken worden bij wat er allemaal gebeurt bij de club.' Ze stelden een termijn waarbinnen ze uitleg wilden. Deze verliep, maar daarna kwam het alsnog tot het gesprek van het Haags Supporters Collectief met het bestuur van de HFC. Dat werkte verhelderend, blijkt uit het verslag: 'De (bestuurs)leden van de HFC hebben net als wij hart voor de club', valt hierin te lezen.

Anders dan het Haags Supporters Collectief dacht, is de invloed van de HFC beperkt. Zo heeft deze aandeelhouder geen stemrecht bij het bepalen wie de nieuwe eigenaar wordt. De belangrijkste kandidaten lijken de bekende oud-speler en -trainer Martin Jol en de Voorburgse ict-ondernemer Ad Nederlof te zijn. De HFC heeft hierop laten weten dat ze zelf geen voorkeur heeft. 'Het belangrijkste is dat de continuïteit van de club wordt gewaarborgd', meldt het verslag. Daar is het Haags Supporters Collectief het natuurlijk mee eens.

Niet helemaal gerust

Toch zijn deze en andere aanhangers nog niet helemaal gerust over de toekomst. 'Denk nu niet dat jullie kunnen blijven zitten!! Graaiers!!! RvC (Raad van Commissarissen, red.) en directie.. rot op!!!' luidt de tekst op een anoniem spandoek dat maandag aan het stadion is bevestigd en aan duidelijkheid niets te wensen overlaat.

Ook deze actie is illustratief voor de onrust achter de schermen. Deze heeft ook betrekking op de wisseling van de wacht bij de directie. Tot verbazing en teleurstelling van het Haags Supporters Collectief besloot ADO-directeur Mohammed Hamdi bijvoorbeeld onlangs op te stappen, toen duidelijk werd dat de club naar de eerste divisie degradeert.

Haags Supporters Collectief start crowdfunding voor meer inspraak

In dit geval lijkt de rol van de HFC eveneens bescheidener te zijn dan de fans dachten, aangezien deze aandeelhouder naar eigen zeggen 'geen leidende rol' had bij de aanstelling tot waarnemend directeur van Edwin Reijntjes. Dit is een zaak geweest van de Raad van Commissarissen. Een van hen komt weliswaar uit de HFC-gelederen, maar opereert min of meer zelfstandig. Onduidelijk is of de HFC deze zetel in de toekomst zal behouden.

Het Haags Supporters Collectief daarentegen staat juist te trappelen van enthousiasme om straks zelf een zetel in de Raad van Commissarissen te krijgen. De supporters zijn daarom begonnen met een crowdfundingsactie om bij de aanstaande overname tenminste tien procent van de aandelen te kunnen kopen. 'Wat zou het geweldig zijn als onze club weer in Haagse handen komt en het zou nog mooier zijn als de supporters echt betrokken worden bij de club', schrijft het Haags Supporters Collectief.

In gesprek met Raad van Commissarissen

Ook het door het Haags Supporters Collectief verlangde overleg met de Raad van Commissarissen is alsnog van de grond gekomen: later deze week staat dit op het programma. Dan zullen opnieuw veel vragen worden gesteld.

Verslaggever Danny Verbaan volgt voor Omroep West de komende tijd het ADO-dossier. Tips? Mail hem dan via danny.verbaan@omroepwest.nl

LEES OOK: Martin Jol: vijftig jaar een knipperlichtrelatie met ADO Den Haag