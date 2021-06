Vader die botten van baby brak hoort OM ruim drie jaar cel eisen

Een vader uit Schoonhoven die zijn 7 maanden oude zoontje ernstig zou hebben mishandeld, moet als het aan het Openbaar Ministerie ligt 38 maanden de cel in. Het kind liep veel blauwe plekken en acht botbreuken op. De verdachte zei in een black-out te hebben gehandeld door depressieve klachten. Hij kon er niet tegen dat de baby huilde.

Op de zitting werden woensdag foto's getoond van wat Robin van V. (33) het jochie zou hebben aangedaan. Een lange zogeheten 'tramlijn-blauwe plek' op zijn armpje en bloeduitstorting bij zijn mond. Het kind was nog geen jaar oud toen het in september werd gestompt, geknepen, met de armpjes op de rug gedraaid en op de grond viel. Volgens de vader ging het thuis tweemaal fout. 's Avonds zou het kind uit zijn armen zijn gevallen toen hij de fles gaf en 's morgens zou hij de jongen hardhandig aan zijn been in de wieg hebben omgedraaid.

De vader zou sinds de geboorte van de baby 'zijn afgegleden' door spanning en stress. 'Het ging van kwaad tot erger, ik kreeg zelfmoordgedachten', zei Van V. Kort na de incidenten stond hij zelfs op het dak van het Groene Hart ziekenhuis. Volgens deskundigen is hij verminderd toerekeningsvatbaar voor zijn gedrag.

'Meer breuken dan ledematen'

Maar de officier van justitie geloofde niet in een vlaag van verstandsverbijstering: 'Verdachte weet wat hij gedaan heeft, maar wil het niet zeggen'. De aanklaagster vroeg extra aandacht voor slachtoffers van kindermishandeling in het algemeen. Er zouden jaarlijks 119.000 kinderen worden mishandeld of misbruikt. 'Dat is 1 geval per schoolklas.'

Ze probeerde zich voor te stellen hoeveel pijn de baby leed. 'Zijn armen, benen, ribben, hij had meer breuken dan hij ledematen telt.' De officier eiste 40 maanden cel, waarvan twee voorwaardelijk en behandeling in een kliniek. De advocaat van Van V. vond die eis te fors, omdat zware mishandeling niet te bewijzen zou zijn. Het kind is volledig hersteld.

'Ik was echt ziek'

De verdachte hoorde alles luid snikkend aan. 'Ik ga diep door het stof voor hem. Ik was echt ziek', snotterde hij. Zijn vriendin wil stoppen met de relatie, maar Robin van V. mag wel co-ouder worden en ze stuurt hem foto's. 'Het is een vrolijk ventje', stelt hij.

De rechtbank doet op 23 juni uitspraak.