Slapeloze nachten door bromtoon bij Amare, buurt klaagt over geluidsoverlast

Een bromtoon houdt Hagenaars al dagenlang uit hun slaap. De geluidshinder lijkt van het bouwterrein van Amare op de hoek van het Spui en de Schedeldoekshaven te komen en is tussen middernacht en 06.00 uur in de ochtend hoorbaar.

Omwonenden van cultuurcomplex Amare slapen de laatste tijd slecht vanwege deze bromtoon. 'Deze herrie ‘s nachts moet onmiddellijk stoppen!', schrijft een radeloze bewoner op de site verbeterdebouw.nl.

Een ander buurtbewoner schrijft geïrriteerd: 'Het geluid is erg hinderlijk. Zeker omdat we al zes werkdagen per week te maken hebben met veel bouwgeluiden, willen we de nacht graag stil hebben zodat we rustig kunnen slapen'.

Enorme herrie van het dak

Ook op Twitter wordt er geklaagd. ‘Sinds bouwer Cadanz is vertrokken, komt er vanaf het dak een enorme herrie’, schrijft Russel. Hij legde het geluid vast.

In opdracht van Bouw- en Woningtoezicht wordt nu onderzocht waar de bromtoon vandaan komt, vertelt een gemeentewoordvoerder aan mediapartner Den Haag FM. De afgelopen twee nachten is er al onderzoek gedaan. 'We hopen dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt.'

'Vervelend dat uw nachtrust is verstoord'

In reactie op de klachten schrijft bouwbedrijf Boele & van Eesteren dat het nog niet duidelijk is wat de geluidsoverlast veroorzaakt. 'Vervelend dat uw nachtrust is verstoord. Ons projectteam probeert momenteel de oorzaak van het geluid te achterhalen. Zodra we hier meer over weten, koppelen we dit aan u terug.'

LEES OOK: Kopzorgen om aanhoudende bromtoon: 'Ik lig er soms wakker van'