Prinses Amalia cum laude geslaagd voor gymnasium

Prinses Amalia is cum laude geslaagd voor het gymnasium. De 17-jarige prinses deed eindexamen aan het Sorghvliet Gymnasium in Den Haag waar ze als 11-jarige naartoe ging.

Over de cijferlijst doen het gymnasium en de de Rijksvoorlichtingsdienst verder geen mededelingen. Wel is bekend dat de prinses wiskunde als eerste vak had. Nu ze haar diploma op zak heeft, neemt Amalia een tussenjaar. Ze liet weten zeker te willen doorleren, maar even een jaartje geen school te willen doen. Op Koningsdag zei ze wat te willen reizen, de wereld te leren kennen en dingen te doen die ze over twintig jaar wellicht niet meer kan doen.

Amalia is zeker niet de enige die geslaagd is voor het eindexamen. Overal hangen vlaggen en tassen in top. Scholen zijn donderdag druk met het bellen van geslaagden. Wie een herexamen wil doen, moet dat ook direct aangeven. Prinses Amelia heeft donderdagmiddag zelf haar tas met de Nederlandse vlag de lucht in gehesen op paleis Huis ten Bosch.

