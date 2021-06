Keihard optreden en wegen dicht: zo lossen jullie overlast Scheveningen op

Vorige zomer liep het de spuigaten uit op Scheveningen. Vanwege het warme weer en de coronamaatregelen, waardoor veel mensen niet op vakantie gingen, werd de badplaats op sommige dagen overspoeld door bezoekers. Het leidde tot verkeersoverlast, parkeerproblemen en vrijwel onbereikbare woonwijken. De gemeente Den Haag heeft naar aanleiding hiervan een omvangrijk actieplan gemaakt met daarin maatregelen die overlast moeten voorkomen.

Op Scheveningen rijden veel patserbakken rondjes - reactie uit de ideeënbus

Uit de reacties die in de Omroep West Ideeënbus zijn achtergelaten, wordt duidelijk dat veel mensen de overlast spuugzat zijn. 'Vooral aan het einde van de middag zijn er groepjes jongeren die vervelend gedrag vertonen, vooral naar meisjes toe', schrijft iemand. 'Dat geeft een onveilig gevoel, ook voor ouderen.' Een andere persoon schrijft: 'Op Scheveningen rijden veel patserbakken rondjes, met bijbehorende geluidshinder en een gevaarlijke rijstijl. Deze mensen komen niet voor een gezellige stranddag, maar alleen om te showen, met bijbehorende intimidatie.'

De Ideeënbus Overlast Scheveningen is op woensdagochtend 2 juni geopend en vijf dagen later gesloten, op zondagavond 6 juni. Er zijn in totaal 1706 reacties binnengekomen. Daarvan kwam 53% uit Scheveningen, 31% uit andere delen van Den Haag en 16% uit andere delen van het land. Er hebben vooral bewoners uit Scheveningen gereageerd (919), maar ook bezoekers (725) en ondernemers (78).

Niet prettig

Bewoners voelen zich op die dagen niet meer prettig in hun wijk. 'Het is in onze eigen buurt niet meer relaxed en soms gewoon onveilig', schrijft een Scheveninger. 'Er zijn geen parkeerplaatsen meer en je kan je woonwijk niet meer in of uit met je auto.' Volgens een andere bewoner zijn het 'met name grote groepen jonge (Marokkaanse) mannen' die voor overlast zorgen. 'Het zijn jongeren (voornamelijk getinte huidskleur, ik zeg het maar want jullie noch de gemeente durft het) die op motoren met extreem veel lawaai rondjes rijden over de boulevard.'

Ook vervuiling in de straten en straatraces zijn bewoners een doorn in het oog. 'In de avond mochten mijn zoon en dochter (pubers) niet naar buiten vanwege de straatraces en intimidatie omdat ik bang was dat ze wat zou overkomen. De straten lagen vol met vuilnis (volle luiers, plastic etc.).' 'Volle prullenbakken en daardoor veel zwerfvuil op straat', schrijft iemand. 'Ook plas en poep in onze portieken en auto's die op de opritten van bewoners staan. Noem maar op.'

Drukte in het verkeer werd het meest aangemerkt (1423 keer) als overlastvorm, gevolgd door vervuiling (1240) en geluidsoverlast (1071). Ook straatraces (836), straatintimidatie (784) en volle stranden (662) komen vaak voor. Wildkamperen (519) en illegale feesten (193) eindigden onderaan de lijst.

Opgefokte auto's

De overlast moet harder aangepakt worden, vinden veel mensen. 'Handhavers en politie treden soft op', reageert een bewoner. 'Het lijken soms wel social workers. Lik-op-stukbeleid heeft meer impact.' Een ander schrijft: 'Opgefokte auto's met opgefokte inzittenden die met ramen open keiharde muziek draaien moet je hard aanpakken. Hou ze maar staande, controleer hun papieren en haal de grootste rotzooi ertussenuit. Er is vast genoeg te vinden voor een boete of aanhouding.'

Hou ze maar staande, controleer papieren en haal rotzooi ertussenuit - reactie uit de ideeënbus

Ook blijkt uit de reacties dat mensen het afsluiten van wegen een goede oplossing vinden. 'De boulevard en de directe omgeving moet alleen toegankelijk zijn voor bestemmingsverkeer op drukke dagen, met bewijs van reservering. Een parkeerplaats reserveer je online en van te voren. Je weet dus waar je heen moet rijden, en vol = vol.'

Slagboom

Om het rondjes rijden tegen te gaan, stelt iemand anders voor een slagboom te plaatsen bij de boulevard. 'Een slagboom met kentekenherkenning waarbij de parkeertijd gaat lopen zodra je de boulevard op rijdt.' Een ander wil overvolle stranden tegengaan door de trappen naar het strand af te sluiten. 'Via een soort nummertjessysteem via beveiligers kunnen mensen worden toegelaten. Als alle nummertjes op zijn, is de max bereikt.'

Verreweg het meest genoemd als oplossing tegen de overlast was het strenger aanpakken van overtreders. Dat werd 1363 keer aangevinkt. Ook het afsluiten van wegen kwam vaak als oplossing naar voren (1187 keer), net als meer politie (1096) en meer handhavers (969). Ook pleitten mensen voor meer voorzieningen zoals toiletten en prullenbakken (906) en betere parkeer- en verkeersinformatie (677). Het duurder maken van parkeren op straat werd 491 keer genoemd als oplossing.

Volgens een bewoner heeft de gemeente tegenstrijdige belangen. 'Scheveningen op de kaart zetten leidt tot veel meer publiek en dus tot alle bovengenoemde excessen. Gemeente, stel je prioriteiten s.v.p.! Scheveningen is een badplaats, prima! Maar maak er geen openbaar pretpark van zonder toezicht en strenge boetes of straf.'

De Ideeenbus Overlast Scheveningen zal eind juni geleegd worden op het Haagse stadhuis en wordt afgesloten met een stadsgesprek op 89.3 FM Radio West.

LEES OOK: Haagse wethouder over rellen in Schilderswijk: 'We hebben ons laten overvallen'