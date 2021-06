Bijzonder schilderij van Leidens Ontzet gevonden: 'Hier doe je het voor'

'Het is een schilderij van een monumentaal formaat', zo omschrijft Binkhorst het doek. Op het schilderij zie je hoe op 4 oktober 1574 prins Willem van Oranje ontvangen wordt door de Leidse burgemeester Van der Werff en zijn stadsbestuur.

'Je ziet een belangrijk moment in de Leidse geschiedenis', legt de veilingmeester uit. De watergeuzen hebben de dag ervoor, 3 oktober, Leiden ontzet van de Spanjaarden die de stad belegerden. De uitgehongerde Leidse bevolking krijgt van de geuzen haring en wittebrood. De man liggend op de grond rechtsonder is wellicht één van de laatste slachtoffers.

Godt behoede Leyden

Rechtsboven wappert fier een vlag met als opschrift 'Godt behoede Leyden 1574'. Prominent aanwezig is de Hollandse vlag met daarin het wapen van Zeeland. 'Dat is niet echt de geuzenvlag, wellicht is dat de vrijheid die Antonis van Bedaff, de kunstschilder van dit werk, zich heeft voorbehouden', aldus Binkhorst. Ook op andere punten is er de vrijheid van de schilder. Zo doen de gevels eerder Vlaams dan Leids aan.

De schilder, Antonis van Bedaff, is in 1787 in Antwerpen geboren en in Brussel op 42-jarige leeftijd overleden. Hij was was kunstschilder, tekenaar en graficus en staat onder meer bekend om zijn historische voorstellingen. Werken van hem bevinden zich onder andere in het Rijksmuseum.

En de hoge brug waarop de mensen naar de intocht van de prins staan te kijken, is ook ontsproten aan Van Bedaffs verbeelding. 'Op die manier kan hij laten zien hoeveel mensen naar de prins komen kijken.' Het schilderij hing decennialang bij een Vlaamse familie in een kasteel nabij Antwerpen. Hoe het daar terecht is gekomen, is niet duidelijk.

Online veiling

De kijkdagen voor het schilderij zijn tussen 12 en 18 juni. 'Er komt iemand van museum De Lakenhal naar het werk kijken, maar of dat tot biedingen leidt?' Daar kan de veilingmeester geen uitspraken over doen. Het werk wordt online geveild, de veiling eindigt op 18 juni om 19.00 uur.

'Behalve als er de laatste vijf minuten nog een bod binnen komt, dan wordt de veiling met vijf minuten verlengd en dat blijft zo doorgaan. Dan zijn de mensen echt tegen elkaar aan het opbieden. Maar dat vind ik bij dit schilderij niet het zwaarstwegende. Het is een belangrijk stuk voor Leiden en we hopen ook erg dat het hier in de stad een plek krijgt.'

