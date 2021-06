Bewoners Scheveningen zijn deelscooters zat: 'Ze zijn irritant en gevaarlijk'

Roos Padmos zucht als ze de scooters ziet. 'Het is heel irritant', vindt de Scheveningense. 'Ze staan kriskras op de stoep geparkeerd. Dat is niet alleen lastig, het is ook gevaarlijk.'

Tijdens een rondje op Scheveningen wordt al snel duidelijk wat Roos bedoelt. De smalste stoepjes worden gebruikt om een scooter te parkeren, die er vervolgens dagen kan blijven staan als niemand er één nodig heeft. 'Iemand met bijvoorbeeld een rollator kan er gewoon niet langs. Die moet dan op de straat lopen om langs de geparkeerde scooter te kunnen', zegt Roos.

In woonwijken geparkeerd

De gemeente Den Haag heeft de overlast van scooters op de boulevard van Scheveningen al aangepakt. Daar is een strook ingesteld waar ze niet geparkeerd mogen worden. 'Met als gevolg dat ze allemaal in de woonwijken worden geparkeerd', vertelt Roos gefrustreerd.

Bewoners klagen over deelscooters die in de wijk worden geparkeerd | Foto: Omroep West

Nigel van den Berg van scooterverhuurbedrijf Felyx herkent de klachten. 'We vinden het natuurlijk erg vervelend als mensen overlast ervaren, maar het is iets dat we wel vaker zien in grote steden', laat hij weten. 'Zeker als er meer aanbieders komen, dan wordt het krap in de openbare ruimte. Dat is een proces dat met hobbels verloopt. Ik weet zeker dat over een half jaar deze problemen wel verholpen zijn. Het is maar een klein percentage van de ritten die overlast oplevert, maar we doen er alles aan om dat op te lossen.'

Inleveren op toegestane plekken

Scheveningen kent wel speciale vakken voor deelscooters, maar daar staan ze vaak net niet in. Dit blijkt geen onwil te zijn van de huurders. De scooters hebben namelijk een GPS-systeem. Hierdoor kunnen mensen die een scooter huren deze alleen inleveren op de toegestane plekken. Anders lukt het niet om de scooter op slot te zetten.

Er is echter één probleem. Die GPS-systemen zijn niet nauwkeurig genoeg. Zo probeert een man op Scheveningen tien minuten lang om zijn scooter op slot te zetten in het daarvoor bestemde vak. Zonder succes. Enkele meters verderop, waar het niet is toegestaan om te parkeren, lukt het weer wél. De man wil zijn scooter daar in eerste instantie laten staan. 'Als ze een boete uitschrijven, gaat hij naar de verhuurmaatschappij en niet naar mij', is hij van mening.

Systeem optimaliseren

Dit is in sommige gevallen het geval, maar een verhuurmaatschappij zal bij een boete altijd proberen te achterhalen wie de laatste huurder was op het moment van de boete. Mocht dit duidelijk zijn, dan kan de verhuurder de boete van 109 euro gewoon verhalen op de bestuurder. De man krabbelt dan ook terug en pakt zijn scooter op. Met veel moeite weet hij het voertuig naar het vak te slepen, om zo die boete te voorkomen.

Volgens verhuurder Van den Berg wordt er ook aan dit probleem hard gewerkt. 'We werken met een systeem met een nauwkeurigheid van vijf meter. Dus over het algemeen moet het GPS-systeem goed werken, maar het kan gebeuren dat de scooter net het goede vak niet herkent. We doen er echt alles aan om dit systeem te optimaliseren, zodat iedereen de scooter overal op de juiste plek achter kan laten.'

