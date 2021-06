Vlag kan uit bij geslaagde examenleerlingen: 'Ik vond het heel eng'

Het is voor de leerlingen een bijzonder jaar geweest. Door de coronamaatregelen mochten ze vorig jaar maar beperkt naar school. Ook dit jaar hebben ze niet het hele jaar fysiek onderwijs kunnen krijgen. Het zorgde bij de examenkandidaten voor extra spanning. 'Door de corona-achterstand vond ik het extra spannend', geeft Roos toe.

Roos is geslaagd voor haar havo-examen, net als de 18-jarige Timor. Hij had duidelijk minder last van de spanning. 'Ik had niet zo heel veel stress, want het ging best goed', legt hij uit. 'Ik vroeg me vooral af wanneer het belletje zou komen.'

Tijd voor feest

Voor de twee tieners is het een bijzondere dag. Het verlossende telefoontje is het begin van een lange dag. 'We moeten straks nog naar school om onze cijferlijst op te halen', vertelt het duo. 'Daarna is het tijd voor feest. Eerst gaan we champagne drinken en uit eten. En daarna lekker losgaan met vrienden.'

LEES OOK: Prinses Amalia cum laude geslaagd voor gymnasium