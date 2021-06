Drie miljoen voor oplossing dakprobleem Legoland: Haagse raad stemt in

Den Haag trekt de portemonnee om de problemen met het kelderdek van het Legoland Discovery Centre op de Scheveningse boulevard op te lossen. De draagkracht van het kelderdek is niet stevig genoeg voor zwaar transport. Om dit op te lossen zal de boulevard rondom Legoland met zes meter verbreed worden. Een meerderheid van de gemeenteraad heeft donderdagavond groen licht gegeven voor het uittrekken van bijna drie miljoen euro hiervoor. Wethouder Anne Mulder (VVD): 'We willen geen enkel risico lopen.'

De kritiek vanuit de oppositie was niet van de lucht. 'De beerput wordt groter en groter en de rampspoed breidt zich uit als een olievlek', zei Peter Bos van de Haagse Stadspartij. SP-fractievoorzitter Lesley Arp noemde het een van de Haagse 'hoofdpijnprojecten' en Robert Barker van de Partij voor de Dieren sprak van een 'bodemloze put'.

De problemen gaan over het kelderdek van Legoland Discovery. De attractie is gevestigd in het voormalige gebouw van Vitalizee op de boulevard en zit gedeeltelijk in een kelderbak onder de boulevard. Maar het dak van de kelderbak heeft op het punt waar een metershoge giraffe staat onvoldoende draagkracht voor zware vrachtwagens en hijskranen. Daarom wil de gemeente de boulevard op deze plek met zes meter verbreden richting het strand. Het zware transport, dat nodig is voor bijvoorbeeld het op- en afbreken van strandtenten, kan dan op dit deel van de boulevard terecht.

Opbrengsten Eneco

Deze oplossing kost bijna drie miljoen euro en haalt het stadsbestuur uit de opbrengsten van de verkoop van energiebedrijf Eneco. Voor deze extra kosten heeft de gemeente ontwikkelaar SENS real estate aansprakelijk gesteld, omdat die het project niet heeft opgeleverd volgens de afspraken. Maar wethouder Anne Mulder (VVD) wil dit 'juridische proces' dat nog loopt niet afwachten, omdat de Scheveningse ondernemers anders langer op de start van de renovatie van de middenboulevard moeten wachten. Daarom wil Mulder nu alvast een oplossing en heeft die gevonden in het breder maken van de boulevard.

Ontwikkelaar SENS real estate stelde woensdag bij Omroep West dat het kelderdek van Legoland veilig is en kan worden gebruikt waarvoor het bedoeld is. Het kelderdek is weliswaar iets minder draagkrachtig opgeleverd dan was afgesproken, maar de gemeente kent de beperking ervan, zei Gerad Schoenaker van SENS. 'Het kelderdek voldoet aan het beoogd gebruik. Alle veiligheidsdiensten en bevoorradingstrucks kunnen erover rijden en erop staan', zei hij. Volgens Schoenaker heeft de gemeente het kelderdek erbij gehaald om het breder maken van de boulevard erdoor te krijgen. 'Die verbreding was altijd al de bedoeling.'

Wethouder Mulder kreeg steun van een meerderheid van de gemeenteraad voor zijn oplossing. 'Wij willen dat er zo snel mogelijk begonnen wordt met de renovatie van de middenboulevard', zei D66-fractievoorzitter Dennis Groenewold. Mariëlle Vavier van GroenLinks zei te 'balen' van de bouwblunders. 'Ik vind het goed dat de schade verhaald wordt op de ontwikkelaar', zei ze.

Kritisch

Maar de oppositie was uitermate kritisch. 'Het verbreden van het strand is geen oplossing, want het kelderdek wordt niet gerepareerd', zei raadslid Bos van de Haagse Stadspartij. 'Wij willen dat SENS de verantwoordelijkheid neemt, het kelderdek herstelt en sterker maakt en dat het strand met rust gelaten wordt.' Dat zei ook Robert Barker van de Partij voor de Dieren. 'Het kelderdek moet hersteld worden en we willen niet dat het strand opgeofferd wordt.'

De PVV verbaasde zich over de lezing van ontwikkelaar SENS bij Omroep West. Gerad Schoenaker van SENS zei dat de gemeente wist van de beperkte draagkracht van het kelderdek. 'Dat werpt een ander licht op het verhaal van de wethouder', zei PVV-fractievoorzitter Sebastian Kruis. 'Hoe zit dit?'

Onderhandelingen

Maar daar wilde de wethouder niet op ingaan. 'Er zijn onderhandelingen gaande', zei Mulder. 'Daarom moeten we opletten wat we hierover in het openbaar zeggen. Er staan voor veel partijen belangen op het spel en ook wil ik onze onderhandelingspositie niet schaden. Dat is niet verstandig.'

Barker van de Partij voor de Dieren noemde het 'gek' dat het college bijna drie miljoen euro wil inzetten voor de verbreding van de boulevard, terwijl de ontwikkelaar zegt dat vrachtwagens gewoon op het kelderdek kunnen staan. Mulder: 'We willen geen enkel risico nemen. Misschien kan er eentje staan, maar niet met meer vrachtwagens tegelijk. Stel dat een hijskraan per ongeluk achteruit rijdt, dan is het leed niet te overzien.'

Aangenomen

Het voorstel van wethouder Mulder om de boulevard te verbreden werd met ruime meerderheid aangenomen, 33 stemmen voor en 9 tegen. De ChristenUnie/SGP, de Haagse Stadspartij, SP, PVV, Nida en de Partij voor de Dieren stemden tegen.

LEES OOK: Legoland op Scheveningen gaat deze maand na lang uitstel open