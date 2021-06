N207 tot vrijdagnacht dicht na schade aan wegdek door werkzaamheden

De provincie Zuid-Holland was donderdag bezig met werkzaamheden om de oever van het water langs de N207 te vervangen, legt een woordvoerder van de provincie uit. De N207 wordt opnieuw ingericht, waardoor een damwand geplaatst moest worden in de Gouwe. Door de scheuren in het wegdek moest de provinciale weg onmiddellijk worden afgesloten.

De grond onder de N207 begon te schuiven, waardoor er scheuren in het wegdek ontstonden | Foto: MediaTV

De wegbeheerder is de hele nacht en vrijdag de hele dag bezig geweest met het opnieuw asfalteren van het getroffen deel van de provinciale weg. De verwachting is dat de werkzaamheden tot in de nacht van vrijdag op zaterdag gaan duren. Tot die tijd blijft de doorgaande weg tussen Alphen aan den Rijn en Gouda afgesloten.

Omleiding over Amaliabrug

Er zijn omleidingen ingesteld en verkeersregelaars moeten het verkeer in goede banen leiden. 'Ook wordt op de rijkswegen al aangegeven dat de weg afgesloten is zodat automobilisten een andere route kunnen kiezen.' Het verkeer wordt onder meer omgeleid over de N451 en de Amaliabrug bij Gouda.

