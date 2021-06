Filmhuis Den Haag heeft tijdelijk nieuw onderkomen

Uitgerekend op het moment dat we voor het eerst in bijna een half jaar weer naar de film kunnen, is de gemeente Den Haag in het Filmhuis Den Haag begonnen met onderhoudswerkzaamheden. 'Uitermate ongelukkig' omschrijft programmeur Leendert de Jong de timing. 'Maar planningstechnisch kon het niet anders dat de luchtbehandelings-, de brandmeld- en de electrische installaties vanaf 1 juni aangepakt zouden worden. We zijn ontzettend dankbaar dat we terecht kunnen in Concordia Cultureel Centrum (CC) op het Hoge Zand, het voormalige Migrantenmuseum.'

Het gebouw van het Filmhuis Den Haag aan het Spuiplein, dat eigendom is van de gemeente, is in 1991 opgeleverd en hard toe aan renovatie. Hoewel de lockdown een uitstekend moment was geweest om dit onderhoud te plegen, bleek dit niet mogelijk. Josien Buijs van het Filmhuis Den Haag: 'Dat hadden we natuurlijk heel graag gewild. We hebben hemel en aarde bewogen, samen met de gemeente, om dat voor elkaar te krijgen. Maar dat was met aannemers en aanbestedingstrajecten helaas niet haalbaar.'

Extra zuur voor programmeur De Jong, omdat filmdistribiteurs vanwege de coronacrisis en de strenge lockdown veel filmtitels niet eerder in roulatie hebben gebracht: 'Een aantal grotere titels hebben de distribiteurs toch bewaard tot betere tijden. En dat is nu. Er is dan ook een tsunami aan films. Dus bijvoorbeeld voor deze week stonden er voor het filmhuis geloof ik vijftien titels gereed. We hadden zes zalen en nu één, dus dat is vooral strenge keuzes maken.'

Vroeg reserveren

Concurrentie is er ook nog van het Europees kampioenschap voetbal, dat vanaf vrijdag begint. Maar daar heeft het Filmhuis Den Haag niet heel veel last van, want met één zaal en maximaal vijftig plaatsen zijn veel voorstellingen voor de komende dagen al uitverkocht. Om teleurstellingen te voorkomen raadt De Jong aan om vroeg te reserveren: 'De programmering zullen we anders doen: films draaien een kortere periode. Films zullen niet weken, laat staan maanden draaien, met één zaal. Om en na bij de twee weken zal er weer gewisseld worden om nieuwe films aan bod te laten komen.'

Uitzondering op die regel is waarschijnlijk wel Nomadland. De film van regisseur Chloé Zhao won eerder dit jaar onder meer een Oscar in de categorie 'Beste film' en is nu eindelijk ook te zien in de bioscoop. Andere titels waar De Jong naar uitkijkt zijn: 'Gunda, een prachtige documentaire over een zeug met haar biggen. Daar wordt geen woord in gesproken, maar is een enorme hit wereldwijd. Quo Vadis, Aida? gaat over wat zich afspeelde voorafgaand aan de genocide in Srebrenica en was de publieksfavoriet op het International Film Festival Rotterdam. En niet te vergeten, Petite Fille, een documentaire over een zevenjarig jongetje dat een meisje wil zijn.'

Langgekoesterde wensen

Mochten er verdere versoepelingen komen, waar De Jong natuurlijk op hoopt, dan is in Concordia CC ruimte voor in totaal tweehonderd bezoekers. In oktober hoopt het Filmhuis Den Haag weer terug te keren in het eigen gebouw aan het Spuiplein. Welke datum dat precies wordt, is nog niet duidelijk. Stiekem wordt gehoopt dat ze er al weer eerder terecht kunnen.

Tijdens de onderhoudswerkzaamheden maakt het Filmhuis Den Haag van de gelegenheid gebruik om enkele langgekoesterde wensen uit te voeren. Buijs: 'Zo maken we van onze kassaruimte een prachtige tentoonstellingsruimte. Daar openen we met een tentoonstelling over soundtracks. En we gaan onze bar vernieuwen, want ons voormalig restaurant blijft een filmzaal. Dus ons café krijgt een iets andere look-and-feel en een iets ander eetconcept.'

