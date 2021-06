Modetalent gezocht, sta jij straks op The Hague Fashion Week?

Den Haag heeft niet alleen binnen haar grenzen twee fashionopleidingen -de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst en Mondriaan School voor Mode-, er werken heel veel designers vanuit de hofstad. 'Vandaar deze oproep aan iedereen om zo een podium voor hun collectie te krijgen', legt Allan Vos, de oprichter van The Hague Fashion Week, uit.

Nathalie van de Klashorst op The Hague Fashion Week 2020 | Foto: Pasarella Photo

De oproep beperkt zich niet tot Haagse ontwerpers. 'We willen graag een zo divers mogelijk beeld van Nederlandse mode en textielkunst laten zien. Nog dagelijks zien we nieuw talent voorbij komen en we geven deze ontwerpers met veel plezier de kans te groeien en hun werk te tonen tijdens The Hague Fashion Week.'

Op zoek naar mensen die de prachtigste creaties maken

De achtergrond van de designer is niet zo belangrijk, licht Vos toe. 'Professional, modestudent of misschien hobbymatig: we zien het werk graag tegemoet. We zijn op zoek naar mensen die de prachtigste creaties maken. En wie weet zien bezoekers van The Hague Fashion Week de ontwerpen straks tijdens de modeshows voorbij komen.'

The Hague Fashion Week 2020 | Foto: Pasarella Photo

Belangrijke voorwaarde voor aanmelden is dat de collectie nieuw is en niet op een andere catwalk of bij een fotoshoot is getoond. Collecties moeten minimaal drie, vijf of twaalf complete outfits bevatten om deel uit te maken van een van de shows.

Twintig Haagse modetalenten

Ondanks corona wist Vos in 2020 de eerste editie van The Hague Fashion Week neer te zetten. Op modeshows in The Student Hotel toonden twintig Haagse modetalenten, waaronder Natalie van de Klashorst, Earta van Varsseveld, Wiepke Wolfsbergen en studenten van ROC Mondriaan, hun collecties. Van couture tot streetwear kwam voorbij. De shows waren ook te volgen op de LED trap van Spuimarkt aan de Grote Marktstraat.

Backstage, The Hague Fashion Week 2020 | Foto: Pasarella Photo

In het Venduehuis was een mode-expositie, met werk van diverse Haagse ontwerpers . Zo waren er ontwerpen te zien van modeontwerpers zoals Peter George d’Angelino Tap, Michelangelo Winklaar, Frank Govers en Yamuna Forzani. Ook vonden upcycled modeworkshops plaats in samenwerking met Madurodam en De Naaierij.

Het programma van The Hague Fashion Week wordt binnenkort bekend gemaakt.

