Leiden leidt bussen Steenstraat om na fataal ongeluk Doris (7)

De 7-jarige Doris moest vorige week zaterdag in de Steenstraat uitwijken voor een openslaande deur van een taxi. Een bus van Arriva kon het meisje vervolgens niet meer ontwijken, waardoor ze onder de bus terechtkwam. Het slachtoffer overleed hierbij aan haar verwondingen. De marktlieden hebben de bezoekers opgeroepen om zaterdag om 13.00 uur een minuut stilte in acht te nemen, zo meldt mediapartner Sleutelstad.

Na het verschrikkelijke ongeluk hebben veel mensen kritiek geuit op de verkeerssituatie in de Steenstraat. De weg zou te smal zijn voor bussen om elkaar veilig te passeren. Het politieonderzoek loopt nog en gedurende het onderzoek wil de gemeente Leiden de bussen ook op marktdagen in beide richtingen door de Steenstraat laten rijden. Wel moeten verkeersregelaars ervoor zorgen dat bussen elkaar niet op het smalste deel passeren.

Beladen marktdag

'Het openbaar vervoer, zoals de bus, is belangrijk voor veel Leidenaren en vooral voor ouderen en mindervalide personen. De bus zorgt voor hen voor de bereikbaarheid van veel plekken in Leiden, waaronder de binnenstad', zo legt de gemeente Leiden het besluit uit om het busvervoer in beide richtingen door de Steenstraat te laten rijden.

Toch maakt de gemeente voor zaterdag een uitzondering. 'De gemeente verwacht dat aanstaande zaterdag een beladen marktdag zal zijn en houdt rekening met mogelijk extra drukte rondom het herdenkingspunt', zo schrijft de gemeente in een verklaring. 'Vanwege deze uitzonderlijke situatie is ervoor gekozen om eenrichtingsverkeer voor bussen in te stellen. Dit is in goed overleg met Arriva besloten.'

Passende maatregelen

Het is tijdelijk extra druk in de Steenstraat omdat de gemeente Leiden de zaterdagmarkt naar deze straat heeft verplaatst. Dit omdat er op deze plek meer ruimte zou zijn om de coronamaatregelen na te kunnen leven. De gemeente gaat de markt aan de kant van de Steenstraat dit weekend met hekken afzetten om ervoor te zorgen dat de toestroom van die kant niet te groot wordt.

Ook gaat de gemeente kijken of de zaterdagmarkt binnenkort weer terug kan naar de oude locatie. 'De verplaatsing van de zaterdagmarkt naar de oude locatie is afhankelijk van de ontwikkelingen rond de coronabesmettingen en de daarbij passende maatregelen. Een besluit hierover kan mogelijk de komende weken worden genomen', zo laat de gemeente weten.

LEES OOK: Vijftig getuigen dodelijk ongeluk Leiden zochten contact met Slachtofferhulp