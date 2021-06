Duiven zorgen voor overlast in Lisse: 'Het is glijden over de poep'

Ondernemer Ton Freriks loopt dagelijks de favoriete plekken voor duivennesten af rond zijn restaurant: 'Als ik een dag oversla, zit er de volgende dag al een nest.' Favoriet zijn bijvoorbeeld de lampen waar ze bovenop gaan zitten. Freriks heeft er aluminiumfolie op gelegd. 'Want daar houden ze niet van.'

Waar Ton Freriks walgt van de glijbaan aan poep die de beesten achterlaten, praat duivenhouder Chris Elderbroek vol liefde over de beesten. Zijn tuin bestaat uit een terras waar hij kan genieten van zijn 88 duiven die voor hem in de hokken zitten, of een uur per dag boven hem in de lucht vliegen. Hij pakt de poep in het hok op en gaat er liefdevol met zijn handen doorheen: 'Het zijn bolletjes met een donsje erop. Zo zie ik het graag, want dat geeft aan de de duiven gezond zijn.'

Duivenhouder Chris Elderbroek met één van zijn oudste duiven | Foto: Omroep West

Dat de wilde duiven in Lisse een probleem vormen, ziet de duivenliefhebber zelf ook. 'Het zijn wilde duiven en het probleem is dat ze de hele dag buiten zitten.' Restauranthouder Ton Freriks ziet de beesten dan ook liever op zijn bord dan in de lucht: 'Een mooie salade royale met een gebraden duifje, daar is niks mis mee.'

Anticonceptie voor duiven

De duiven wegvangen is geen optie, weet Elderbroek. 'Het zijn erg honkvaste beesten, als je ze op vrijdagmiddag loslaat in Zuid-Frankrijk zijn ze op zaterdagmorgen weer terug. Dan hebben ze 1100 kilometer afgelegd.' Zolang de beesten op 't Vierkant dus nog gevoerd worden en een nestplekje kunnen vinden zullen ze daar blijven of terug komen.

Bord in centrum Lisse met daarop 'Duiven niet voeren' | Foto: Omroep West

Er bestaat een soort anticonceptie voor duiven, aldus de duivenliefhebber. 'Dan krijgen ze wel eitjes maar er komen geen jongen uit. Langzaam maar zeker sterven ze dan uit.' Hoewel de overlast wel minder zal worden, kan dat wel even duren: 'Een duif kan wel 10 tot 15 jaar worden.'