EK Voetbal: Dj Charly Lownoise bouwt feestje voor Oranjefans, regenboogvlaggen door UEFA verboden

Zondag 27 juni

Hagenaar Lennart mag regenboogvlag niet meenemen stadion in

Hagenaar Lennart Huurman mag zijn regenboogvlag niet mee het stadion innemen. Lennart vertelde eerder deze week naar Boedapest te gaan en daar te willen protesteren tegen de nieuwe anti-homowet van Hongarije. De UEFA heeft zondagmiddag laten weten dat de regenboogvlaggen in het stadion en in de fanzone rond het stadion verboden is.

Lennart met zijn regenboogvlag | Foto: Eigen foto

De fanzone voorafgaand aan de achtste finale tegen Tsjechië werd door 10.640 overwegend Nederlandse supporters bezocht. Er waren ook fans die wel een regenboogvlag mee de fanzone in kregen. Ook droegen supporters zweetbandjes met kleuren die staan voor vrijheid en diversiteit. Georginio Wijnaldum draagt tijdens de wedstrijd tegen de Tsjechen een aanvoerdersband met de tekst: OneLove, als statement tegen racisme, discriminatie en uitsluiting.

Charly Lownoise bouwt feestje in Boedapest

Happy hardcore dj Charly Lownoise uit Scheveningen bouwt samen met kompaan Mental Theo een feestje voor Oranjefans op een groot podium in het City Park Ice Rink. Het is warm in Boedapest, zo'n 30 graden.

De Oranjefans lopen vanaf 15.00 uur vanuit het stadspark achter de bekende oranje dubbeldekker aan richting het stadion waar het vanaf 18.00 uur moet gebeuren.

Rogier vanuit Boedapest over Nederland - Tsjechië

Rogier Heimgartner is in Boedapest voor de wedstrijd tussen Nederland en Tsjechië. De Hagenaar heeft de kaartjes voor de wedstrijd al twee jaar in bezit, nog voor Nederland zich kwalificeerde voor het EK.

'Met vrienden heb ik me in juli 2019 ingeschreven voor EK-wedstrijden in Rome, München, Amsterdam en dus ook Boedapest', vertelt Heimgartner. 'Voor Boedapest werden we ingeloot en twee jaar later speelt het Nederlands elftal hier.'

Muis Bas voorspelt Nederland - Tsjechië

Presentator Bas Muijs heeft weer zijn knagende vriend meegenomen. Dit keer voorspelt muis Bas de wedstrijd Nederland - Tsjechië. Gaat Oranje door naar de kwartfinale?

Moeilijke EK-vraag

Rypke Bakker is drievoudig Nederlands Kampioen Voetbalquiz. De bolleboos uit Leiden stelt tijdens de groepsfase elke dag een moeilijke EK-vraag. Dit keer over allitererende namen in Oranje.

Zaterdag 26 juni

Een ode aan Oranje

Nederland is in de ban van Oranje. We zochten de fans op en vroegen of ze een gelukswens konden uitspreken. 'Wij willen een ode geven aan onze dorpsgenoot en de beste keeper die Nederland gekend heeft: Edwin van der Sar.'

Vrijdag 25 juni

Groundhopper Hans Douw over de EK-stadions

Voorschotenaar Hans Douw is een groundhopper, oftewel iemand die als hobby voetbalstadions bezoekt. Het huidige EK wordt in verschillende landen gespeeld en dus ziet Douw veel verschillende voetbalculturen en stadions langskomen op televisie. 'Ik ben vaak in een stadion geweest dat ik op televisie zie langskomen. Als ik een stadion zie, dan dwalen mijn gedachten af naar de keer dat ik er was.'

'Ik heb mooie herinneringen aan Stadio Olimpico in Rome', vevolgt Douw. 'Wat voor mij als grounhopper belangrijk is, is niet alleen het stadion zelf. Ook wat om het stadion heen te zien is. Bijvoorbeeld de natuur, maar ook de stad waar het stadion in ligt. De dingen die je niet ziet zijn eveneens belangrijk, de historie bijvoorbeeld.'

Woensdag 23 juni

Nederlands elftal in achtste finale EK tegen Tsjechië

Het Nederlands elftal speelt zondag in de achtste finales van het EK voetbal tegen Tsjechië. Dat staat vast na de uitslagen van de laatste twee wedstrijden in groep E. Spanje won met 5-0 van Slowakije en Zweden versloeg Polen met 3-2. Daardoor gaat Zweden als groepswinnaar door en kwalificeert Spanje zich als nummer 2 van deze poule. Slowakije en Polen zijn uitgeschakeld.

Het duel tussen Oranje en Tsjechië begint zondag in Boedapest om 18.00 uur. De Tsjechische ploeg eindigde in groep D als derde met 4 punten. Door de uitslagen van woensdagavond ontloopt Nederland de beste nummer 3 van groep F. Dat zou Frankrijk, Duitsland, Portugal of Hongarije kunnen worden.

Maandag 21 juni

Nederland wint met 3-0 van Noord-Macedonië

Nederland heeft ook de derde groepswedstrijd tijdens het EK gewonnen. In de Johan Cruijff ArenA versloeg het elftal van bondscoach Frank de Boer het al uitgeschakelde Noord-Macedonië met 3-0.

Oranje was na zeges op Oekraïne (3-2) en Oostenrijk (2-0) al zeker van de eerste plaats in de groep. Zondag volgt in Boedapest een achtste finale tegen de nummer 3 uit groep D, E of F. Het is nu nog niet duidelijk welk land dat wordt.

'Nederland wint met 8-0'

Oranjefans zitten al lekker in de olie voorafgaand aan de wedstrijd tegen Noord-Macedonië. Supporters uit Voorhout verwachten dat Nederland een makkelijke avond gaat beleven. 'We hebben zelfs een beter team dan de voorgaande wedstrijden door de wissel Malen voor Weghorst', zegt een man in een leeuwenpak. 'Het wordt 8-0, drie keer Malen.'

Zijn dorpsgenoot denkt dat het een iets moeilijkere avond wordt. Hij denkt dat Nederland met 2-1 wint. 'Als Nederland moet je aantreden, negentig minuten uitzitten en aan het einde Dumfries bedanken dat hij er weer twee heeft gemaakt.'

Muis Bas voorspelt Oranje

Presentator Bas Muijs neemt voor elke wedstrijd van het Nederlands elftal een muis mee naar de studio. Op een speciale voorspellingsbaan van Omroep West legt de muis een parcours af om vervolgens de winnaar van de wedstrijd van Noord-Macedonië - Nederland te voorspellen.

Zaterdag 19 juni

Randy Wolters goed bevriend met international Joël Veltman

De Leidse profvoetballer Randy Wolters heeft een goede band met international Joël Veltman. 'Als speler van NEC raakte ik geblesseerd en hij had hetzelfde als speler van Ajax', zegt de aanvaller. 'We hebben toen samen die revalidatie gedaan in Zeist. Uiteindelijk waren we daar met een mannetje of vijf, zes die dezelfde doelen hadden.'

Wolters had Veltman nodig in zijn revalidatie. 'Het moet natuurlijk klikken met iemand', zegt hij. 'We hadden dezelfde humor. Hij was heel relaxed en deed niet uit de hoogte omdat hij bij Ajax speelde.'

Bekijk het hele interview met Randy Wolters in het TV West-programma het EK-journaal. Het programma is zaterdag vanaf 17.00 uur te zien.

Hoe de hoogbegaafde Stefan de Vrij anders leerde denken

Mediapartner Rijnmond schreef een verhaal over wat Stefan de Vrij allemaal deed om de absolute top te bereiken en er aan doet om er te blijven. Zo heeft de verdediger uit Ouderkerk aan den IJssel een eigen osteopaat, een personal health coach en specialisten voor z’n liezen en voor de zooltjes in z’n schoenen. Zo doordacht als de voormalig Feyenoorder speelt, zo bewust is hij ook buiten het veld bezig om zich op zoveel mogelijk vlakken te oriënteren en te ontwikkelen. Centraal daarin staat het denken. Als voetballer, maar vooral ook als mens.

Moeilijke EK-vraag

Rypke Bakker is drievoudig Nederlands Kampioen Voetbalquiz. De bolleboos uit Leiden stelt tijdens de groepsfase elke dag een moeilijke EK-vraag. Dit keer over een Hagenaar in Oranje.

Vrijdag 18 juni

Oranjefeest in Leids studentenhuis

In een studentenhuis aan de Kabeljauwsteeg leven ze enorm mee met het Nederlands elftal. Na de 2-0 overwinning op Oostenrijk barst er een klein feestje los onder de bewoners. 'Ik heb heel wat mensen gezellig wat biertjes erbij zien pakken. Dus ik denk dat dat feestje nog wel even doorgaat.'

Moeilijke EK-vraag

Rypke Bakker is drievoudig Nederlands Kampioen Voetbalquiz. De bolleboos uit Leiden stelt tijdens de groepsfase elke dag een moeilijke EK-vraag. Weet jij het antwoord? Mail dan naar Omroep West. Na de groepsfase geven we mooie prijzen weg. De achtste vraag gaat over een eredivisietrainer.

Donderdag 17 juni

Zwaar vuurwerk in Den Haag

In Den Haag is kort na het eindsignaal van de wedstrijd op verschillende plekken zwaar vuurwerk afgestoken. Het zou onder andere in de Jan Wapstraat en op het Jonckbloetplein in de Haagse wijk Laak zijn afgestoken. Een auto raakte beschadigd.

Ook op de Marktweg, waar eerder donderdagavond de koning nog langs kwam, is vuurwerk afgestoken.

De politie heeft verschillende aanhoudingen verricht.

Oranje plaatst zich als groepswinnaar voor achtste finale

Het Nederlands elftal zit bij de beste zestien landen van Europa. De ploeg van bondscoach Frank de Boer versloeg donderdag Oostenrijk in de Johan Cruijff ArenA (2-0) en plaatste zich daarmee voor de achtste finales van het EK.

Memphis Depay uit Moordrecht maakte in de 11e minuut het openingsdoelpunt. De aanvaller benutte een strafschop die was gegeven na een overtreding van David Alaba op Denzel Dumfries. Halverwege de tweede helft zorgde Dumfries zelf, op aangeven van invaller Donyell Malen, voor de tweede treffer.

Oranje was zondag met 3-2 te sterk voor Oekraïne en is na twee wedstrijden al zeker van de eerste plaats in de groep. Oekraïne en Oostenrijk hebben 3 punten en kunnen in punten nog op gelijke hoogte komen, maar het onderlinge resultaat geeft de doorslag.

Nederland sluit de poulefase maandag om 18.00 uur in Amsterdam af tegen het nog puntloze Noord-Macedonië en speelt zondag 27 juni (ook om 18.00 uur) in Boedapest tegen de nummer 3 van poule D, E of F in de achtste finales. In het Ferenc Puskßsstadion van de Hongaarse hoofdstad zijn zo'n 53.000 toeschouwers welkom.

Memphis Depay viert de eerste goal in de wedstrijd Nederland-Oostenrijk | Foto: ANP

Gezellig voetbal kijken in Duindorp

De TV staat buiten en de supporters in de Haagse wijk Duindorp zijn klaar voor de wedstrijd.

Oranje supporters in Haagse wijk Duindorp | Foto: Omroep West

Oranje-supporters in Haagse wijk Duindorp | Foto: Omroep West

Koning Willem-Alexander brengt bezoek aan Mooiste Oranjestraat

De koning heeft donderdag een verrassingsbezoek gebracht aan de Haagse Marktweg. De straat werd begin deze maand na een wedstrijd uitgeroepen tot 'Mooiste Oranjestraat van Nederland'.

De koning liep mee naar de achtertuin van een van de bewoners waar een scherm was geïnstalleerd om de wedstrijd te kijken. Met het bezoek wilde Willem-Alexander zijn saamhorigheid met alle miljoenen Oranjefans in Nederland tot uitdrukking brengen. Tijdens het eerste duel van Oranje tegen Oekraïne zat Willem-Alexander samen met koningin Máxima op de tribune in de Johan Cruijff ArenA. Beelden van een juichende koning na de winnende 3-2 gingen de hele wereld over.

Koning Willem-Alexander brengt bezoek aan Haagse Marktweg | Foto: Richard Mulder

Maatregelen tegen ongeregeldheden

In de Haagse wijk Laak zijn maatregelen genomen om ongeregeldheden, zoals na de eerste wedstrijd van Oranje, te voorkomen. Er worden buurtinterventieteams ingezet en er staan matrixborden met de oproep thuis te blijven na de wedstrijd. Als dat nodig is, zal burgemeester Jan van Zanen ook gebiedsverboden opleggen en mensen preventief laten fouilleren door de politie.

Matrixbord bij Jonckbloetplein in Den Haag | Foto: Omroep West

Stefan de Vrij

Piano spelen voor publiek maakt Stefan de Vrij zenuwachtiger, dan het spelen van de kampioenswedstrijd met Internazionale. Benieuwd hoe hij vanavond pingelt.

Bas Muijs laat muis Bas voorspellen

Wint Nederland vanavond van Oostenrijk? Presentator Bas Muijs heeft een piepende naamgenoot erbij gepakt en laat hem over de baan lopen.

Familielid van Oranje

Rypke Bakker is drievoudig Nederlands Kampioen Voetbalquiz. De bolleboos uit Leiden stelt tijdens de groepsfase elke dag een moeilijke EK-vraag. Weet jij het antwoord? Mail dan naar Omroep West. Na de groepsfase geven we mooie prijzen weg. De zevende vraag gaat over een familielid binnen Oranje.

Dinsdag 15 juni

Oranje-gadgets getest

Verslaggever Herman Nanninga is de supermarkt ingegaan en heeft allerlei gadgets ingeslagen. Samen met Roderick Cremers van marketingbureau Fresh Bridge keurt hij de prullaria voor komend EK. Samen kijken ze naar de Rafael van der Vaart-reclame van de Lidl tot het overhemd van Heineken, van de Oranje-internationals met Albert Heijn-tatoeages tot de Lego van de Plus-supermarkt.

Maandag 14 juni

Hagenaar Aké geniet na van beslissende voorzet op Dumfries

Nathan Aké had zondag met een beslissende voorzet op Denzel Dumfries een belangrijk aandeel in de late zege van Oranje tegen Oekraïne (3-2) op het EK. 'Je wilt je als invaller vooral laten gelden. Het was niet lekker dat we ze lieten terugkomen tot 2-2. Iedereen was daarna gefocust om toch nog terug te komen in de wedstrijd. Je zag de vechtlust om alsnog te winnen. Gelukkig kon ik de voorzet geven en kopte Dumfries de bal er perfect in', keek de Haagse linksback van Manchester City maandag in Zeist terug.

Als het bij 2-2 was gebleven, had Aké een veel slechter gevoel overgehouden aan zijn invalbeurt. Bij de eerste tegentreffer van Andrei Jarmolenko liepen Aké en de eveneens ingevallen Owen Wijndal allebei niet met de man mee en kreeg Jarmolenko alle ruimte om raak te schieten. Het brak Oranje niet op, al was er na de late zege ook niet echt sprake van feest. Aké: 'Je gaat terug in de bus naar Zeist. Met het eten was het natuurlijk wel gezellig aan tafel. Iedereen was blij. Maar we moeten natuurlijk ook goed slapen. De focus ligt alweer op de wedstrijd van donderdag tegen Oostenrijk. We hebben hier lang naar uitgekeken. Iedereen wilde graag een eindtoernooi spelen. Als je dat dan uiteindelijk mag doen, is het mooi dat je direct een overwinning pakt.'

Vrienden uit Roelofarendsveen hopen op Oranje-succes

Zo’n tien jaar geleden dachten drie vrienden uit Roelofarendsveen dat het leuk zou zijn om een compleet oranje pak op de markt te brengen. Bij het EK 2012 groeiden de pakken uit tot een ware rage. Inmiddels is Opposuits uitgegroeid tot een internationaal bedrijf met vestigingen in Engeland en New York. En binnenkort hopen de Veenders zelfs in China door te breken.

Ondanks het succes van het klassieke Oranje pak, hebben de mannen van Opposuits voor het EK2020 een nieuw jasje ontworpen: de Holland Hero

Moeilijke EK-vraag

Rypke Bakker is drievoudig Nederlands Kampioen Voetbalquiz. De bolleboos uit Leiden stelt tijdens de groepsfase elke dag een moeilijke EK-vraag. Weet jij het antwoord? Mail dan naar Omroep West. Na de groepsfase geven we mooie prijzen weg. De vierde vraag gaat over een speler die op het EK scoorde en ook nog voor ADO voetbalde.

Moeder Memphis over jeugd van de aanvaller

Sterspeler van Nederland, Memphis Depay heeft net zijn eerste wedstrijd op het EK erop zitten. Het jeugdjournaal ging in Moordrecht langs bij zijn moeder Cora om meer over zijn jeugd te weten te komen. 'Zodra hij kon praten zei hij: 'Mam ik word voetballer'.'

Oranjestraat in 1998

Tijdens het wereldkampioenschap van 1998 ging TV West met het programma 'Oranjestraat' langs alle versierde straten in de regio. De uitzendingen werden gepresenteerd door Sjaak Bral, en Gebroeders de Gier lazen iedere aflevering een gedicht voor.

In deze uitzending brachten de Gebroeders de Gier een bezoek aan de Duke Ellingtonstraat in de Haagse wijk Nieuw-Waldeck.

Onrust in Haagse wijk Laak

Na de overwinning van Nederland was het het onrustig in de Haagse wijk Laak. Op het Jonckbloetplein in Den Haag is het zondagavond en in het begin van de nacht onrustig geweest na de zege van het Nederlands elftal op Oekraïne tijdens het EK. Groepen feestvierders stichtten brand op straat, staken vuurwerk af en bekogelden agenten met stenen, bevestigt een woordvoerder van de politie. Volgens hem waren er tientallen mensen op de been en moest de ME 'kortstondig' worden ingezet.

Zondag 13 juni

Nederland wint eerste wedstrijd op het EK

Het Nederlands voetbalelftal is het Europees kampioenschap voetbal vrij moeizaam begonnen. Het elftal van bondscoach Frank de Boer won in de Johan Cruijff ArenA in de slotfase met 3-2 van Oekraïne. Oostenrijk, dat Noord-Macedonië met 3-1 aan de kant zette, is donderdag de volgende tegenstander van Oranje.

Na een doelpuntloze eerste helft kwam Nederland in de tweede helft op een 2-0 voorsprong door doelpunten van Georginio Wijnaldum en Wout Weghorst. Tegenstander Oekraïne kwam nog wel langszij: 2-2, maar Danzel Dumfries maakte vijf minuten voor tijd de bevrijdende 3-2 uit een voorzet van Hagenaar Nathan Aké.

Stefan de Vrij uit Ouderkerk aan den IJssel speelde negentig minuten lang een hele goede wedstrijd. Memphis Depay uit Moordrecht werd vlak voor tijd gewisseld.

Oranje viert de winnende goal van Denzel Dumfries | Foto: ANP

Now let's ball: Memphis is er klaar voor

Memphis staat te popelen om aan het EK te beginnen. Via Instagram laat aanvaller uit Moordrecht weten dat hij er helemaal klaar voor is en dat het toernooi van hem mag beginnen.

Stefan de Vrij telt af

Stefan de Vrij kan niet wachten tot de eerste wedstrijd van het Nederlands Elftal begint. De verdediger uit Ouderkerk aan den IJssel telt de minuten af tot het zover is.

Nederland trapt EK 2020 af tegen Oekraïne

Het Nederlands elftal opent zondagavond om 21.00 uur het EK voetbal in Amsterdam tegen Oekraïne. Maarten Stekelenburg verdedigt het doel van Oranje, waarbij verdediger Matthijs de Ligt ontbreekt vanwege liesklachten. Bondscoach Frank de Boer verwacht hem donderdag terug voor het tweede groepsduel met Oostenrijk.

De Boer houdt voorlopig vast aan een systeem met vijf verdedigers, ondanks twee matige oefenduels met Schotland en Georgië in de aanloop naar de Europese eindronde in elf landen. Het heeft er veel van weg dat de bondscoach voor dezelfde basisopstelling als zondag tegen Georgië kiest, met Jurriën Timber als vervanger van De Ligt en Wout Weghorst voorin naast Memphis Depay.

De laatste overwinning van Nederland op een EK dateert van 17 juni 2008, toen Roemenië werd verslagen. Oranje verloor alle drie de groepsduels op het EK van 2012 en wist zich niet te kwalificeren voor de Europese eindronde van 2016.

Oranjekoorts neemt toe in Delft

Er overheerst één kleur in de Billitonstraat en de Latijns-Amerikalaan in Delft: oranje! Michel Smithuis is groot oranjeliefhebber. 'Ik hou van het Nederlands Elftal en de oranjesfeer vind ik gewoon heel gezellig. Daarom heb ik hier in de Latijns-Amerikalaan het initiatief genomen om de straat te versieren. Iedereen was gelijk enthousiast. Ik heb het samen met een andere buurman opgehangen.' In totaal hangt er nu 1,7 kilometer aan vlaggetjes in de buurt.

Zaterdag 12 juni

Stekelenburg eerste doelman van Oranje op EK

Niet regiogenoot Tim Krul, maar Maarten Stekelenburg is de eerste doelman van Oranje op het EK. De keeper van Ajax krijgt de voorkeur boven Krul, die afgelopen seizoen met Norwich City naar de Premier League promoveerde. Marco Bizot is de derde keeper in de selectie van Oranje voor de Europese eindronde.

'Het is een moeilijke keuze geweest', zei bondscoach Frank de Boer op zijn laatste persconferentie voor de eerste wedstrijd van Oranje zondag op het EK tegen Oekraïne. 'Alle respect voor Tim, maar ik heb voor Maarten gekozen.'

De Boer zag vorige maand Jasper Cillessen nog als zijn eerste doelman voor het EK. De 60-voudig international testte echter positief op corona. De Boer liet aanvankelijk weten dat Cillessen weer bij Oranje zou aansluiten als hij negatief zou worden getest, maar uiteindelijk besloot hij hem toch niet op te nemen in zijn definitieve selectie voor de Europese eindronde in elf landen.

Vrijdag 11 juni

Tom Beugelsdijk teleurgesteld in Frank de Boer

Oud-ADO Den Haag-speler Tom Beugelsdijk is eventjes niet blij met de bondscoach van het Nederlands elftal. De robuuste verdediger kreeg via een berichtje te horen dat hij niet mee mag naar het EK. Met een kwinkslag zegt de Hagenaar dat hij teleurgesteld is in Frank de Boer.

Vier regiogenoten in de EK-selectie

Met Memphis Depay, Tim Krul, Stefan de Vrij en Nathan Aké heeft de regio vier spelers die komende maand uitkomen op het Europees Kampioenschap voetbal. Alleen Tim Krul heeft eerder een EK meegemaakt. De Haagse doelman zat in 2012 ook al bij het nationale vlaggenschip. Depay en De Vrij en ook Tim Krul speelden eerder wel op het wereldkampioenschap van 2014.

Krul was tijdens het WK in Brazilië onderdeel van een opmerkelijke wissel. Vlak voor het einde van de verlenging in de kwartfinale tegen Costa Rica haalde bondscoach Louis van Gaal eerste doelman Jasper Cillessen naar de kant. Krul mocht invallen omdat hij vaak strafschoppen pakt. Mede door de Hagenaar won Oranje de penaltyserie en ging het team naar de halve finale.

Aard uit Alphen aan den Rijn filmt op het EK

Als Memphis Depay komende zondag in de spelerstunnel staat, wordt hij geflankeerd door Aard van der Hulst. De Alphenaar is cameraman op het EK. 'Ik ben een van de vier gelukkige cameramensen die in de buurt van spelers mag komen', zegt hij tegen mediapartner Studio Alphen. 'Drie van hen staan langs het veld. En één in de tunnel die de spanning vooraf in beeld brengt, de interviews en persconferenties... en die camera mag ik doen.'

Speel mee met de Omroep West EK-pool

Met het Europees Kampioenschap voor de deur is het weer tijd voor de voetbalpooltjes. Natuurlijk heeft Omroep West ook een EK-pool en kan je bij ons je uitslagen doorgeven. Deelname is gratis en we hebben schitterende prijzen.

In samenwerking met KoningSport heeft Omroep West een prachtige EK Voetbalpool gelanceerd. Voorspel hierin de uitslagen van alle wedstrijden en win mooie prijzen. Je speelt natuurlijk niet alleen, er zijn een paar zeer bekende mensen tegen wie je het opneemt.

Prijzen EK-pool | Foto: Omroep West

Supermoeilijke EK-vraag

Rypke Bakker is drievoudig Nederlands Kampioen Voetbalquiz. De bolleboos uit Leiden stelt tijdens de groepsfase elke dag een moeilijke EK-vraag. Weet jij het antwoord? Mail dan naar Omroep West. Na de groepsfase geven we mooie prijzen weg. De eerste vraag gaat over een speler van ADO die na zijn vertrek in Oranje debuteerde.

Joop Lankhaar op het Paniniplaatje

De afgelopen vijftig jaar zijn er maar drie spelers van ADO die uitkwamen voor het Nederlands elftal. Joop Lankhaar was de laatste in 1987. De in Alphen aan den Rijn geboren verdediger had een basisplaats in december 1987 toen er met 3-0 werd gewonnen van Griekenland. Een half jaar later werd Nederland Europees Kampioen zonder Lankhaar in de selectie. Toch heeft hij een herinnering aan dat EK.

Voor een eindtoernooi maakt de Italiaanse stickerfabrikant Panini altijd een verzamelplaatjesboek voor stickers van spelers. De selectie van een nationaal elftal wordt altijd later bekend gemaakt, dan de productie van het boek begint. Zodoende is Lankhaar in het verzamelalbum opgenomen bij de EK-selectie van Nederland in 1988.

