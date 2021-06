Man die eigen vrouw voor ogen van kinderen doodstak zat in een psychose

Een 50-jarige man die zeven jaar cel en tbs had gekregen voor het doden van zijn vrouw in Rijswijk, is vrijdag door het gerechtshof in Den Haag ontslagen van alle rechtsvervolging. De man had namelijk een psychose toen hij op 14 juli 2016 zijn vrouw doodde met een mes. De uitspraak van het hof is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie (OM) in hoger beroep.

Abdelmajid I. stak in 2016 zijn vrouw Albina dood in de keuken. Twee van hun kinderen zaten op dat moment in de woonkamer. Hun op dat moment 4- en 6-jarige zoontjes hoorden hun moeder gillen terwijl ze werd neergestoken. 'Papa heeft mama geslagen en gesneden', zou de oudste later aan een hulpverlener vertellen.

De rechter verklaarde I. verminderd ontoerekeningsvatbaar en legde een gevangenisstraf van zeven jaar en tbs op. De in Irak geboren Abdelmajid ging tegen deze uitspraak in hoger beroep. Hij vertelde vanuit een psychose te hebben gehandeld.

Kans op psychose zeer laag

In hoger beroep hebben vier deskundigen een rapport over de man uitgebracht. Ze oordeelden unaniem dat de man volledig ontoerekeningsvatbaar was toen hij zijn vrouw aanviel en concluderen dat de man volledig hersteld is. De kans dat de man opnieuw een psychose krijgt is zeer laag, stellen de gedragsdeskundigen.

Het Openbaar Ministerie ging twee weken geleden al mee met deze uitleg. Want de officier eiste al dat de man ontslagen zou worden van alle rechtsvervolging. Het gerechtshof besloot vrijdag dat de man inderdaad in een psychose handelde en dat hij niet verder vervolgd zal worden.

