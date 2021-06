OM eist tbs voor steker Albert Heijn in Haagse binnenstad

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een tbs-behandeling met dwangverpleging geëist tegen Marson C.. Hij zou in een supermarkt in de Grote Marktstraat in Den Haag drie supermarktmedewerkers hebben neergestoken en een molotovcocktail hebben afgestoken. Volgens het OM is de verdachte ontoerekeningsvatbaar.

C. vertelde in de rechtszaal dat hij een psychose had gekregen omdat hij zijn medicijnen niet had ingenomen. Terwijl hij enkele maanden ervoor op vakantie was op Aruba zou er bij hem in huis zijn ingebroken, waarbij onder meer zijn medicatie meegenomen zou zijn. Hij kon vanwege corona niet bij een dokter terecht voor nieuwe medicatie, waardoor hij al enkele maanden geen medicijnen had ingenomen.

Een van de hangjongeren voor zijn woning zou op 2 december hebben toegegeven ingebroken te hebben. Voor de verdachte was dit reden om in zijn woning een mes te pakken en de man te volgen naar de Albert Heijn. Daar stak hij de jongere, net als een tweede persoon. Daarna gooide hij een fles benzine op de grond, zo verklaarde hij.

'Weet niet wat waar is'

C. wist voor de rechter niet meer zeker of de medewerker die hij had neergestoken ook de persoon was die tegen hem had gezegd te hebben ingebroken. 'Tijdens een psychose spelen er allemaal gedachten door mijn hoofd en weet ik niet meer wat waar is en wat niet.'

Het is niet voor het eerst dat C. een psychose had, want tijdens de zitting bleek dat hij al eerder een jaar in een psychiatrische kliniek had gezeten en al een keer tbs met voorwaarden had gekregen. In 2014 gooide hij een hete vloeistof over een medebewoner.

Levenslange behandeling

Dit incident volgde nadat C. een jaar eerder al eens ter behandeling in het Pieter Baan Centrum was opgenomen. Volgens het OM is het risico op herhaling dan ook groot. Een geraadpleegde psycholoog gaf daarom aan dat het gevaar van C. alleen met een levenslange behandeling kan worden afgewend.

Het OM eiste dan ook een tbs-behandeling met dwangverpleging. De officier was van mening dat het is bewezen dat C. de drie slachtoffers heeft geprobeerd te doden. De advocaat van de verdachte was het met de officier eens dat er hier sprake was van poging tot doodslag. Ook de advocaat pleitte daarom voor een tbs-behandeling, maar dan voor de mildere vorm dan het OM eiste.

De rechter doet op 25 juni uitspraak.

