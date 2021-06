Máxima verrast deelnemers Special Olympics: 'Hartstikke leuk om haar nu eens in het echt te zien'

De Special Olympics gelden als het grootste sportevenement voor mensen met een verstandelijke beperking in Nederland. De spelen zouden oorspronkelijk in 2020 in Den Haag worden gehouden. Maar vanwege de coronacrisis werden ze uitgesteld. Hoewel het nu ook nog niet mogelijk is om een volledig toernooi te organiseren, heeft de organisatie alles uit de kast gehaald om toch een bijzonder programma neer te zetten. Alle mensen met een verstandelijke beperking kunnen digitaal met de spelen meedoen.

Bij de sportcampus in het Haagse Zuiderpark stonden drie ambassadeurs van de Special Olympics gespannen op de komst van de koningin te wachten. De koningin sprak bij aankomst met de sporters en ging toen de campus binnen voor een officieel programma. De sporters waren aangenaam verrast door haar komst. 'Ik heb haar wel vaak op televisie gezien', aldus een van hen. 'Maar het is hartstikke leuk om haar nu ook in het echt te zien. Een bijzonder dag, ja.'

Koningin Máxima heeft boodschap voor alle deelnemers

De koningin nam ook een speciale boodschap op voor alle deelnemers. Door corona is de opening vrijdagavond in aangepaste - digitale - vorm. Bij de opening wordt de vlag gehesen, leggen de sporters de eed af en wordt het olympisch vuur ontstoken. De presentatie is in handen van Pim Markering en sidekick Lize Weerdenburg, die het syndroom van Down heeft. Ook zijn er optredens van Xander de Buisonjé en Music Unlimited. Vanaf 19.30 uur kun je live bij Omroep West meekijken naar de openingsceremonie.

Op zondag 13 juni is een samenvatting van het weekend en de sluitingsceremonie van de spelen te volgen bij Omroep West.

Nederland heeft ruim 170.000 mensen met een verstandelijke beperking. Tijdens de Special Olympics Nationale Spelen sporten zij met elkaar in trainingen en workshops. Door samen te leren en plezier te beleven aan sport wordt het zelfvertrouwen van de deelnemers gestimuleerd. Verder probeert de organisatie bij te dragen dragen aan een positieve beeldvorming rond mensen met een verstandelijke beperking.