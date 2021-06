Gemeenteraad: Parkpop moet in Zuiderpark Den Haag blijven

Parkpop in 2019 in het Zuiderpark in Den Haag | Foto: ANP

De Haagse politiek wil dat Parkpop gewoon in het Zuiderpark in Den Haag blijft. De organisator, Ducos Productions, maakte anderhalf jaar geleden bekend het gratis toegankelijke festival naar het Malieveld te willen verplaatsen. Onder meer omdat dat beter bereikbaar is. De gemeenteraad wil echter dat het stadsbestuur er 'alles aan doet' om het festival op de oude vertrouwde plek te houden.

De raad nam donderdagavond een motie van de Haagse Stadspartij aan waarin staat dat wethouder Saskia Bruines (D66) in gesprek moet gaan met Ducos.

Volgens raadslid Peter Bos van de HSP zijn de sfeer, de ruimte en het karakter van het Zuiderpark al veertig jaar bepalend voor het succes van Parkpop. 'Het is waanzin om daar afscheid van te nemen. Het Malieveld is onvergelijkbaar en bovendien al overbelast met evenementen en demonstraties. Ik ben ontzettend blij dat de raad de motie heeft aangenomen', stelt hij.

Veel onrust in de stad

Bos wijst erop dat het besluit om te verhuizen tot onrust leidde in de stad. De raad deelt dat idee. 'Het Zuiderpark staat al veertig jaar garant voor een familiaire en relaxte festivalsfeer tijdens Parkpop.'

Bij het besluit van de raad speelt mee dat de druk op het Malieveld 'enorm' zou zijn, met jaarlijks de CPC-loop, de kermissen, de Tong Tong Fair, Veteranendag, grote popconcerten, dancefestivals, het Bevrijdingsfestival, de circussen en tientallen demonstraties. Dat zou ook leiden tot 'klachten en irritatie' vanwege overlast in de omgeving.

Cultuur spreiden over de stad

Verder vindt de raad het goed om ook culturele activiteiten buiten het centrum te organiseren, omdat de druk op de binnenstad groot is. De partij herinnert eraan dat de bereikbaarheid van het Zuiderpark nooit eerder is genoemd als een probleem. Verder zouden hier veel meer mensen kunnen komen: maximaal 500.000 tegen maximaal 80.000 in het Malieveld.

De raad denkt ook invloed te kunnen uitoefenen op de plek, omdat Parkpop jaarlijks een subsidie van 350.000 euro van de gemeente krijgt.

Keuze van organisatie

Wethouder Saskia Bruines (D66) ontraadde de motie. Volgens haar is de keuze om het festival te verplaatsen er een van de organisatie zelf. Ook verklaarde ze dat Ducos in gesprekken met de gemeente duidelijk had gemaakt dat het festival op de huidige plek niet meer 'financieel houdbaar' zou zijn. De wethouder: 'We hebben alle argumenten gewisseld en dit is waarmee we te maken hebben.'

Directeur Guus Dutrieux van Ducos zegt in een reactie dat hij op de hoogte is van de motie die in de raad is aangenomen. 'Wij denken dat we een zeer goed onderbouwd besluit hebben genomen. Maar ik ga graag met de wethouder in gesprek.' Wel herhaalt hij het belang van een verhuizing. 'Dat hebben we niet zomaar besloten. Parkpop is nu niet echt gezond. We hebben behoefte aan een stap voorwaarts. Dat is echt nodig om het in de toekomst overeind te houden. Die motie gaat daaraan niet opeens wat veranderen.'