Rechtbank spreekt Hagenaar vrij van plannen wraakmoord

De 33-jarige Jaqueson W. uit Den Haag is vrijgesproken van het beramen van een wraakplan, na de moord in een shishalounge in 2018. W. werd ervan verdacht dat hij de dader van die moord zelf wilde vermoorden. Hij heeft dat altijd ontkent.

In april 2018 werd in een shishalounge aan de Laan van Meerdervoort de 17-jarige Azad Sahin neergeschoten, na een ruzie over een lachgasballon. Hij overleed een dag later. Mustaf S. werd later opgepakt en veroordeeld voor de schietpartij, maar voordat hij werd gearresteerd zou Jaqueson W. het plan hebben gehad om S. te vermoorden, zo zei het Openbaar Ministerie (OM).

W. ontkende dat. Hij zei dat hij emotioneel was na de dood van een vriend, maar dat hij geen moordenaar is. Hij werd in mei 2019 vrijgelaten in afwachting van de behandeling van zijn zaak. Die zaak diende twee weken geleden. De rechtbank in Den Haag sprak W. donderdag vrij. De advocaat van W., Maarten Stam, zegt in een reactie: 'Als advocaat denk ik dat de ontsteltenis van cliënt na de ernstige gebeurtenissen rondom Azad verward werd met het plannen van een misdrijf. Zo kan de scheidslijn tussen verwerking van verdriet en verdenking in de praktijk dun blijken.'