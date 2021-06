Tom Beugelsdijk: 'Nederland verliest in de EK-finale van Duitsland'

'Ik kan niet wachten op het EK', zegt Tom Beugelsdijk in het TV West-programma het EK-journaal. De verdediger van Sparta heeft goede hoop op Oranje de komende weken, maar denkt niet dat Nederland Europees kampioen wordt. De oud-verdediger van ADO Den Haag ziet Frank de Boer en zijn mannen wel in de finale komen, maar denkt dat de Duitsers dan te sterk zijn. 'Ik denk dat we eraf gaan dan.'

In het verleden en het heden geeft stadsgenoot Tim Krul het oranjegevoel bij Beugelsdijk. 'Het penaltymoment in 2014 tegen Costa Rica is voor mij het mooiste moment van het Nederlands elftal', zegt de verdediger, die daarmee doelt op de kwartfinale van het WK van 2014. Krul kwam in die wedstrijd vlak voor het einde van de verlenging het veld in voor eerste keeper Jasper Cillessen om tijdens de strafschoppenreeks tot nationale held uit te groeien. Maar ook tijdens het komende EK kijkt Beugelsdijk met interesse naar de Haagse doelman. 'Ik hoop dat Krul zondag gaat keepen.'

Zelf is hij nooit in beeld geweest voor Oranje. 'Ik heb er altijd ver van afgezeten en nooit serieus over nagedacht. Natuurlijk: je droomt er als klein ventje over, maar die droom heb ik bij mijn eerste training losgelaten.'

'Louis van Gaal liep me straal voorbij'

Hij werd zelfs genegeerd toen ADO Den Haag-spelers in 2012 en 2013 werden uitgenodigd voor de trainingen van Oranje in het Cars Jeans Stadion. De voetballers van ADO kregen die eer, omdat er bij het Nederlands elftal te weinig spelers waren voor een oefenpartij. 'Ik mocht niet eens kijken', zegt Beugelsdijk. 'Bondscoach Lous van Gaal liep me straal voorbij.'

Ondanks dat hij zijn EK-droom al snel opgaf, was hij een beetje teleurgesteld in de huidige bondscoach. Met een knipoog vertelt Beugelsdijk dat hij het jammer vond dat hij niet in de EK-selectie zat. 'Ik kreeg een sms'je dat ik er niet bij zat. Dat is wel een klap geweest', zegt hij lachend.

Tom Beugelsdijk is zaterdag vanaf 17.00 uur te zien in het TV West-programma, het EK-journaal. Verslaggevers Jim van der Deijl en Herman Nanninga trekken in het programma de regio door op zoek naar de leukste EK-verhalen. Zo wordt de komende aflevering merchandising beoordeel, is er een moeilijke quizvraag van de Nederlands kampioen voetbalquiz en gaan de heren langs bij een pakkenfabrikant voor een heus Oranje-kostuum.

LEES OOK: ADO en Oranje: van Meijers die mag meetrainen tot aan het Paniniplaatje van Lankhaar