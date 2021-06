Coronavirus: 'Geen besmetting of sterfgeval in verpleeghuizen'

Geen besmetting of sterfgeval in verpleeghuizen

In alle Nederlandse verpleeghuizen is het afgelopen etmaal geen nieuwe coronabesmetting ontdekt. Er is ook geen nieuw sterfgeval als gevolg van het coronavirus geconstateerd, schrijft NU.nl. Het is voor de eerste maal sinds het begin van de crisis in maart 2020 dat dit het geval is, bevestigt het ministerie van Volksgezondheid aan de nieuwssite. Volgens een woordvoerder is dit goede nieuws vooral te danken aan het vaccineren van de bewoners van de verpleeghuizen.

Laagste aantal coronabesmettingen sinds 13 september

Het RIVM meldt zaterdag 1265 nieuwe coronabesmettingen. Dat is het laagste aantal sinds 13 september. Het aantal sterfgevallen steeg met één. Het gaat om iemand uit de gemeente Roosendaal. Dat wil niet zeggen dat deze persoon afgelopen etmaal is overleden. Wanneer een coronapatiënt sterft, kan het soms een tijdje duren voordat dit is geregistreerd.

Het aantal nieuwe besmettingen is zaterdag ook flink minder dan het weekgemiddelde. Afgelopen zeven dagen werden er gemiddeld 1502 nieuwe coronagevallen per dag geregistreerd. Vorige week zaterdag meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu nog 2124 nieuwe positieve gevallen.

Leidse moskee weer open voor gebed

Het Leidse Islamitisch Centrum Imam Malik opent vanaf maandag 14 juni weer de deuren voor gelovigen voor de vijf dagelijkse gebeden. De moskee wijst erop dat iedereen zich moet houden aan de geldende coronamaatregelen. Het gebedshuis is vijftien minuten voor aanvang tot maximaal vijftien minuten na het gebed geopend.

Weer minder coronapatiënten in ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen is ook zaterdag weer gedaald. In ziekenhuizen liggen nu 672 coronapatiënten, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat waren er vrijdag 729.

De verpleegafdelingen tellen nu 403 mensen met Covid-19. Dit zijn er 45 minder dan op vrijdag (448). Het aantal coronapatiënten op de intensive cares daalt voor de twintigste dag op rij. Intensivisten en verpleegkundigen behandelen daar nog 269 mensen, 12 minder dan op vrijdag (281).

Het gemiddelde aantal opnames blijft dalen. In de afgelopen 24 uur zijn 51 nieuwe coronapatiënten opgenomen op een intensivecare- of verpleegafdeling. De leegloop van de ziekenhuizen is al een paar weken aan de gang. Eind april behandelden de ziekenhuizen nog meer dan 2700 coronapatiënten.

Geboortejaar 1992 mag prikafspraak maken

Mensen die zijn geboren in 1992 kunnen per direct een afspraak maken voor een vaccinatie tegen het coronavirus. Zij krijgen het vaccin van BioNTech/Pfizer of Moderna.

Deze groep krijgt vanaf dinsdag ook nog de uitnodigingsbrief per post, maar kan dus nu al een afspraak inplannen. In totaal zijn er ruim 229.000 mensen geboren in 1992.

Vrijdag waren de eerste twintigers aan de beurt. Mensen die in 1991 zijn geboren, konden vanaf vrijdag een afspraak maken.

Veel meer rokers gestopt in 2020

Vorig jaar zijn veel meer mensen gestopt met roken dan in andere jaren. Volgens het RIVM doofde 11 procent in 2020 z'n laatste sigaret, tegen gemiddeld 3 procent in andere jaren, zo komt naar voren in onderzoek dat het instituut deed in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De stoppers gaven de accijnsverhoging op sigaretten en shag op 1 april 2020 als belangrijkste reden. Maar ook stopten veel rokers om gezonder te leven, met de gevaren van corona in het achterhoofd.

Het RIVM nuanceert de cijfers wel. De rokers werden voor en na de accijnsverhoging ondervraagd. Vóór 1 april zei 27 tot 30 procent te willen stoppen. Daarna bleek 11 procent daadwerkelijk te zijn gestopt. Verder dacht ongeveer de helft van de rokers minder te gaan roken door de accijnsverhoging. Dat bleek achteraf een kwart te zijn.

Ongeveer een derde van de ondervraagden is ondanks de prijsverhoging juist méér gaan roken. Dat zou met stress door de coronacrisis te maken kunnen hebben, maar daar heeft het RIVM in dit onderzoek niet naar gevraagd. Een eerder onderzoek van het Trimbos-instituut toonde dat verband wel aan.

Verspreiding corona tussen nertsenbedrijven blijft onduidelijk

Het blijft onduidelijk hoe het coronavirus zich op grote schaal tussen nertsenbedrijven heeft kunnen verspreiden. Een groot onderzoek heeft geen uitsluitsel gegeven, meldt het kabinet. De uitbraak leidde ertoe dat er vroegtijdig een einde kwam aan de nertsenhouderij.

Van de 160 nertsenhouderijen raakten er 69 besmet met het coronavirus. Uit vrees dat het virus op de bedrijven zou blijven rondwaren, besloot het kabinet alle nertsenhouderijen sneller dan gepland te ruimen. Eind vorig jaar kwam er een einde aan de sector. Nertsenhouders zouden al verplicht worden te stoppen in 2024.

'Het virus is waarschijnlijk deels via mensen verspreid tussen nertsenbedrijven, met name in het begin van de epidemie', schrijven de demissionaire ministers Hugo de Jonge (Volksgezondheid) en Carola Schouten (Landbouw) aan de Kamer. 'Het is onduidelijk gebleven hoe de verspreiding tussen de bedrijven vanaf de zomer heeft plaatsgevonden.'

Helikopter wordt niet meer ingezet

Het aantal coronapatiënten is de laatste weken zo hard gedaald dat het niet meer nodig is om mensen door de lucht naar ziekenhuizen elders te vervoeren. De enige coronahelikopter heeft op 1 juni zijn laatste patiënt verplaatst. Op vrijdag is officieel besloten dat het toestel niet meer hoeft te worden ingezet.

De helikopter, de Lifeliner 6, was op 24 maart vorig jaar in gebruik genomen. Dat was tijdens de eerste golf. Het toestel vloog toen vanaf vliegbasis Volkel en verplaatste 66 mensen. Die gingen vooral vanuit het zwaar getroffen zuiden van het land naar het noorden en naar Duitsland. De spreiding moest voorkomen dat de zuidelijke ziekenhuizen overstelpt werden. Op 20 mei vorig jaar stopte de inzet, toen de eerste golf ten einde kwam.

In het najaar ontstond een nieuwe golf en kwam de ambulancehelikopter weer in actie. Sinds 19 oktober zijn nog eens 138 mensen door de lucht verplaatst. De helikopter vloog toen vanuit Leeuwarden en de patiënten gingen het hele land door.

Coronakaart

