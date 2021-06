Leiden rouwt om Doris (7): 'Het is zo ongelofelijk triest en onrechtvaardig'

'Ik weet nog wel de eerste dag dat ik Doris op school zag met haar moeder,' zegt de vader van het jonge gezin. 'Ik dacht echt wat een geweldig kind. Zo leuk, het voelde heel familiair ofzo. Heel mooi vrolijk kind. Die indruk had ik ook van haar ouders. Ze zijn gewoon heel positief en enthousiast. Het is zo ongelofelijk triest en onrechtvaardig.'

Leiden heeft zaterdagmiddag een minuut stilte gehouden voor de overleden Doris. Dat gebeurde rond 13.00 uur, het tijdstip waarop het 7-jarige meisje vorige week zaterdag overleed. De herdenking werd georganiseerd door marktkooplieden, waarvan velen het ongeluk hebben zien gebeuren. Ook burgemeester Henri Lenferink was aanwezig. 'Dit is indrukwekkend', aldus Lenferink.

Ouders vragen om rust

De 7-jarige Doris moest vorige week zaterdag in de Steenstraat uitwijken voor een openslaande deur van een taxi. Een bus van Arriva kon het meisje vervolgens niet meer ontwijken, waardoor ze onder de bus terechtkwam. Het slachtoffer overleed aan haar verwondingen. Het nieuws sloeg in als een bom, ook op de Leidse markt naast de Steenstraat waar het op dat moment druk was.

De ouders hebben via de gemeente laten weten 'de vele blijken van medeleven zeer te waarderen'. Wel vragen ze om rust. 'Leef mee in stilte, respecteer hun privésfeer en ga bijvoorbeeld niet langs hun huis', schrijft de gemeente. De gemeente leidt deze zaterdag een deel van het busverkeer om, om drukte te voorkomen bij de herdenkingsplek van de verongelukte Doris.

Markt maakt krans

Martkoopman Soufian Elmarsse is een van de marktlieden die de minuut stilte heeft georganiseerd. 'Veel pijn, veel verdriet', zegt Elmarsse terwijl hij terugblikt op het fatale ongeval. 'Je hoorde mensen schreeuwen, mensen vielen flauw. Vreselijk. Iedereen is in tranen.' Met alle marktkooplieden hebben ze een krans laten maken die bij de herdenkingsplek is neergelegd. Ook hield de markt een minuut stilte. 'Het is pittig. Er is nog steeds veel verdriet en pijn vanwege dit enorme verlies.'

De bloemenzee | Foto: Omroep West

'Dit is indrukwekkend, zoals alles wat de afgelopen week rondom dit tragische ongeval heeft plaatsgevonden', zegt burgemeester Lenferink. 'Heel mooi dat de marktcommissie dit heeft georganiseerd. Veel hebben het als eerste gezien en zijn er direct bij betrokken geweest. Dat is bij hen heel hard binnen gekomen. Dan is het extra mooi dat ze dit hebben gedaan, daar heb ik diep respect voor', zegt de burgemeester geëmotioneerd.

Kritiek op verkeerssituatie

Na het verschrikkelijke ongeluk hebben veel mensen kritiek geuit op de verkeerssituatie in de Steenstraat. De weg zou te smal zijn voor bussen om elkaar veilig te passeren. Het politieonderzoek loopt nog en gedurende het onderzoek wil de gemeente Leiden de bussen ook op marktdagen in beide richtingen door de Steenstraat laten rijden. Wel moeten verkeersregelaars ervoor zorgen dat bussen elkaar niet op het smalste deel passeren.

Mensen legden ook knuffels op de gedenkplek | Foto: Omroep West

