'Minister overweegt uitbreiding jeugdgevangenis Teylingereind'

De minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker, overweegt om het aantal plekken in jeugdgevangenis Teylingereind in Sassenheim uit te breiden. Dat meldt de NOS, nadat zij bekendmaakten dat minderjarigen die voor de rechter moeten verschijnen steeds vaker een celstraf krijgen opgelegd.

Door het uitbreiden van het aantal plekken in de gevangenis hoopt de minister de druk op de jeugdgevangenissen aan te pakken. De gevangenissen kampen steeds vaker met overbezetting. Volgens de minister is op dit moment de druk vooral hoog bij zwaarbeveiligde afdelingen.

Teylingereind wordt op dit moment verbouwd en de minister ziet een mogelijkheid om daar uit te breiden. 'En we kijken of we kunnen schuiven tussen verschillende afdelingen', zegt Dekker tegen NOS. Daarnaast wordt er bekeken of er op andere locaties kan worden uitgebreid.

'Uitbreiden indien nodig'

Eind 2019 zijn er nog twee jeugdinstellingen gesloten in het Drentse Veenhuizen en in het Limburgse Cadier en Keer vanwege leegstand. 'Dat is eigenlijk de uitdaging in het gevangeniswezen: je wil natuurlijk geen leegstand hebben, want dan gaat er geld naar stenen en daar wordt niemand beter van. Maar je wil ook kunnen uitbreiden als het aanbod van jonge criminelen toeneemt, en dat is nu het geval', aldus Dekker.

LEES OOK: Spoor van vernieling in jeugdgevangenis Teylingereind na jongerenopstand