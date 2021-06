Kleurrijke 'Grondlegger van beachvolleybal in Nederland' Frank van Overeem overleden

Frank van Overeem is afgelopen vrijdag overleden. Van Overeem wordt gezien als een van de grondleggers van het beachvolleybal in Nederland. Zelf was hij oud-zaalinternational en trainer. Kees Punt, voorzitter van ADO Den Haag Vrouwen en een goede vriend van Van Overeem, herinnert hem als een 'bijzonder kleurrijk persoon'.

'Never a dull moment', zegt Kees Punt over Frank van Overeem. 'Hij was constant actief. Zat altijd vol met plannen.' Zelfs als Van Overeem ziek wordt, komt het ene idee na het andere bij hem boven, weet Punt. En het liefst had hij ze allemaal nog gerealiseerd.

Kees Punt herinnert zich ook de mentaliteit van Frank van Overeem. 'Hij was oud-topsporter en had ook die topsportmentaliteit. Hij bleef gaan totdat het geregeld was.' Het maakte Van Overeem niet altijd de makkelijkste, maar er klinkt vooral waardering als Punt het hier over heeft.

Reisjes regelen

Van Overeem was initiator van van alles. Niet alleen zorgde hij er mede voor dat het beachvolleybal hier van de grond kwam, hij regelde ook mooie reisjes, bijvoorbeeld naar Cuba voor het volleybal.

Kees Punt ging onder meer mee naar de Olympische Spelen en het darts. 'We hebben veel leuke dingen meegemaakt met het darts, vooral in de eerste periode van Van Barneveld en Stompé', vertelt Punt, 'Gingen we naar het WK. We hebben Van Barneveld een keer zien winnen daar.'

Volleybalverslaggever

Sportliefhebbers die Radio West luisterden, zullen hem waarschijnlijk als volleybalverslaggever herinneren. Frank van Overeem hield van de jaren '80 en tot begin deze eeuw alles over de sport bij.

In 2006 was hij betrokken bij het binnenhalen van het Europees Kampioenschap Beachvolleybal in Den Haag. Een jaar later hielp hij bij de oprichting van de indoorbeach-accommodatie Lindobeach, een trainingscentrum voor beachvolleybal op Scheveningen.

SportNetwerkcafé

In 2014 nam Van Overeem het initiatief om het SportNetwerkcafé nieuw leven in te blazen. Daar kwamen bestuursleden en beleidsmakers uit de sportwereld maandelijks samen. Afgelopen vrijdag overleed Van Overeem na een ziekbed.