Jan zoekt de eigenaar van historische brief: 'Misschien dat mensen het missen'

De brief bevat vier kantjes en is op 6 april 1943 verstuurd naar ene Klaas, die jarig is. De brief is getekend door ene Durck, Irma en Wijbrand. 'Het zijn welgestelde mensen geweest', maakt Kaffa op uit de brief. Hij leest voor: 'vandaag ben ik naar de stad geweest voor een nieuwe japon. Met een zomergoed en drie pond schol thuisgekomen.'

Kaffa vindt wel vaker opmerkelijke spullen tussen de boeken. 'Mensen gebruiken van alles als boekenlegger', vertelt hij. 'Foto's, entreekaartjes. Dit was een brief. Heel vreemd.' Kaffa hoopt de eigenaar van de brief te vinden. 'Dat lijkt mij wel leuk, misschien dat die mensen hem missen', vertelt hij aan Den Haag FM.

De brief wordt afgesloten met 'Hartelijke Groeten'.

Dit staat er in de brief

Jan Kaffa heeft de brief uitgetypt. Hier en daar zitten wat onduidelijkheden door het krullerige handschrift.

Beste Kla(a)s,

Hartelijk gefeliciteerd met je verjaardag hoor en nog vele jaren in gezondheid erbij.

En laten we hopen onder betere omstandigheden.

Ook van Durck en Wijbrand geluk gewenscht.

Wij sturen hierbij een kleinigheid hopende dat het naar de zin zal zijn.

Heb je een goede reis gehad?

Je treft mooi weer.

Het is hier nu weer rustig, maar dinsdag zijn hier heel wat bommen gevallen.

Onze telefoon is stuk, naar men zegt kan het wel een half jaar kan duren eer dat weer in orde komt.

Er is heel wat beschadigd.

Wij krijgen het licht uit Rotterdam.

Aan het GEB is ook veel schade toegebracht.

De klokken in de stad staan op 1:30 of 2 uur of zoiets, dat is zo lastig.

Op de Schenkkade zijn ook veel ruiten gesprongen doordat tijdbommen ontploften in de buurt van het spoor.

Op de Waldeck Pyrmontkade is ook een bom ontploft.

Overal kapotte ruiten.

Maar gelukkig geen dooden.

Vandaag ben ik naar de stad geweest voor een nieuwe japon.

Ik ben met een zomerhoed en drie pond schol weer thuis gekomen.

Wijbrand moest vandaag weer naar school. Dat vond hij erg snertig (vervelend).

Gister heeft hij de hele dag in Monster op een boerderij doorgebracht.

En sprong daar in een sloot.

Vanavond mijn eerste pianoles gehad.

Zoals je weet moest Mijnheer Jager waarschijnlijk ook weg.

Doch zoals het nu lijkt valt het weer wat mee.

Hij heeft Wijbrand tenminste weer aangenomen voor de lessen.

Maar de zang is afgeloopen en de Friezenden (?) kan ook niets van komen zoo.

Wij mogen niet eens vergaderen.

Wel jammer.

Ook voor Uden Mesman (?) die had zich al zoo uitgesloofd om alles in orde te krijgen.

Die dochter van Fam. Engeltjes moet ook weer geopereerd worden aan haar oog.

Zielig toch.

Ook nog gefeliciteerd met het feest van je ouders hoor.

Het feit dat niet alle kinderen die dag thuis kunnen zijn zal allicht een weemoedige stemming brengen, maar laten we maar hopen dat het leed gauw geleden is.

Nogmaals genoeglijke dagen gewenscht en tot ziens en Den Haag

Hartelijk groeten van,

Durck, Irma (?) Wijbrand