ME ingezet na onrust op Jonckbloetplein in Den Haag

Na de winst van het Nederlands elftal op Oekraïne is het zondagavond op het Jonckbloetplein in het Haagse Laakkwartier onrustig geweest. Groepen feestvierders stichtten brand op straat, staken vuurwerk af en bekogelden agenten met stenen, bevestigt een woordvoerder van de politie. Volgens hem waren er tientallen mensen op de been en moest de ME 'kortstondig' worden ingezet.

Rond 1.00 uur keerde volgens de politie de rust op straat terug. De brandweer werd ingezet om in brand gestoken fietsen te blussen. Of er mensen gewond zijn geraakt of dat er arrestaties zijn verricht, is nog niet bekend. 'We verwachten in de loop van de ochtend meer duidelijkheid te hebben', zegt de politie.

'Het was vreselijk', vertelt een buurtbewoonster in West Wordt Wakker op Radio West. 'Dan denk ik bij mezelf: we hebben gewonnen en dan steken ze de hele boel weer in de fik. Waar gaat dit over?' Volgens de vrouw zijn het vooral jongeren van buiten de wijk die op het Jonckbloetplein komen 'rellen'.

Te druk op de Marktweg

Niet alleen in het Laakkwartier, maar ook in de omgeving van de Marktweg in Den Haag was het onrustig. Voetbalfans waren in de bekende 'Oranjestraat' massaal samengekomen. Daar werd het na de zege van het Nederlands elftal te druk.

LEES OOK: Drie arrestaties na ongeregeldheden op Jonckbloetplein na zege Oranje